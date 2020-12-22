Вакцина от коронавируса - халяль или харам?

Гонка за вакцинами от коронавируса выходит на финишную прямую и вот прививать население начинают уже многие правительства. Между тем, по сообщению Associated Press, мусульманские страны во всем мире обеспокоены вакцинами, поскольку широко известно, что желатин свиного происхождения часто используется в качестве стабилизатора в вакцинах, чтобы гарантировать их безопасность и эффективность во время хранения и транспортировки.

Представители Pfizer, Moderna и AstraZeneca заявили, что продукты из свинины не являются ингредиентом их вакцин против коронавируса. Но обстоятельства таковы, что некоторые мусульманские страны, такие как Индонезия, получат вакцины, которые еще не прошли халяльную сертификацию.

Проблема вакцин с точки зрения халяла/харама в мусульманском сообществе не новая. В 2018 году Совет улемов Индонезии, высший административный орган в стране, выдающий халяльные сертификаты, объявил использование вакцин против кори и краснухи харамом из-за желатина, полученного из свинины.

Критики указывают на тот факт, что после этой фатвы якобы резко выросла заболеваемость корью, и сейчас Индонезия занимает третье место в мире по заболеваемости корью. Однако, сторонники утверждают, что это не тот случай, когда использование продуктов из свинины может стать дозволенным.

В отличие от вышеназванных компаний, Sinovac Biotech, один из китайских производителей вакцин против коронавируса, и другие китайские компании Sinopharm и CanSino Biologics отказались отвечать на запросы AP об ингредиентах их вакцин. Они уже заключили миллионные сделки с мусульманскими странами по всему миру. Пакистан проводит клинические испытания вакцины CanSino Biologics, они находятся на поздней стадии.

Ожидается, что высший мусульманский орган Индонезии выдаст халяльный сертификат на экспериментальную вакцину против коронавируса, разработанную китайской компанией Sinovac Biotech. Агентство по гарантии халяльной продукции Совета улемов Индонезии и Институт оценки продуктов питания, лекарств и косметики завершили свое исследование, и вскоре ожидается получение фетвы и халяльной сертификации, сообщил СМИ министр развития и культуры Мухаджир Эффенди.

Отметим, что на Совет улемов оказывается феноменальное давление, как со стороны властей, для которых контракты с китайскими компаниями уже дело давно решенное, так и со стороны общества, где все чаще вакцина от коронавируса рассматривается как магическая панацея, способная привести мир в «нормальное» состояние. Остается надеяться, что уляма Индонезии выполнят свой долг перед Всевышним и проведут исследование подобающим образом.