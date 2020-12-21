В Казахстане началось производство российской вакцины от коронавируса

В Казахстане на базе Карагандинского фармацевтического комплекса запущено производство российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом сообщает Фергана со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Как ожидается, на базе комплекса поэтапно произведут 2 млн доз препарата. «Массовая вакцинация «Спутник V», произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями», — сказал Мамин, подчеркнув особую важность локализации промышленного производства «Спутник V» в Казахстане.

18 декабря президент Токаев заявил, что в Казахстане будет запущено совместное с РФ производство вакцин от коронавируса — как российской, так и казахстанской, в том числе и на экспорт. Республика разрабатывает собственную вакцину от COVID-19 с весны этого года. Она уже прошла две фазы клинических испытаний. По заверениям властей, у препарата не зафиксировали побочных действий, он показывает высокую эффективность. С 25 декабря в рамках третьей фазы будут привиты три тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года.