На посольство США в Багдаде обрушились ракеты

Ракетный залп обрушился на посольство США в хорошо укрепленной Зеленой зоне Багдада, что вызвало опасения по поводу возобновления беспорядков в связи с приближением годовщины ликвидации иранского генерала Кассема Сулеймани в следующем месяце.

В воскресном заявлении иракских военных говорится, что «запрещенная группа» запустила восемь ракет по «Зеленой зоне», ранив одного иракского силовика, находившегося на контрольно-пропускном пункте, и причинив материальный ущерб автомобилям и жилому комплексу, который обычно пуст.

В заявлении посольства говорится, что для отражения атаки была активирована система защиты посольства США C-RAM, которая используется для уничтожения ракет в воздухе.

«Посольство США подтверждает, что ракеты, нацеленные на международную зону [зеленую зону], привели к поражению защитных систем посольства», - говорится в заявлении, добавляя, что территории посольства были нанесены незначительные повреждения.

«Мы призываем всех иракских политических и правительственных лидеров принять меры для предотвращения таких нападений и привлечь к ответственности виновных», - говорится в заявлении.

Грохот защитных системы слышали репортеры Associated Press, находившиеся на другом берегу реки Тигр.

Система C-RAM была установлена ​​в США в середине года, когда вооруженные группы активизировали ракетные обстрелы посольства и его помещений.

Ранее в этом месяце США отозвали некоторых сотрудников из своего посольства в Багдаде, временно сократив персонал перед первой годовщиной авиаудара США, в результате которого 3 января был убит иранский генерал Кассем Сулеймани у аэропорта Багдада.

Официальные лица США заявили, что сокращение штата было вызвано опасениями по поводу возможного ответного нападения.

Убийство Сулеймани вызвало возмущение и побудило парламент Ирака несколько дней спустя принять необязательную резолюцию, призывающую к изгнанию всех иностранных войск из Ирака.

Напомним, что в Ираке США планируют сократить численность военнослужащих с 3000 до 2500 к середине января, прежде чем Трамп уйдет с поста.

В организации обстрелов обвиняют поддерживаемые Ираном группы боевиков, в том числе группировку Катаиб Хезболла. В октябре эти группы согласились на бессрочное перемирие, но воскресное нападение является третьим очевидным нарушением.

В первом случае, 17 ноября, по посольству США и различным частям иракской столицы обрушился ракетный залп, в результате которого погибла одна молодая женщина.

10 декабря два конвоя, перевозившие материально-техническое оборудование для возглавляемой США коалиции, помогающей иракцам бороться с вооруженными группами, были взорваны придорожными бомбами.

В сентябре Вашингтон предупредил Ирак, что закроет свое посольство в Багдаде, если правительство не примет решительных мер для прекращения ракетных и других атак проиранских боевиков на американские и союзные интересы в стране.

Но настоящей неожиданностью стало то, что несколько группировок осудили воскресное нападение.

Моктада Садр, популярный шиитский проповедник и политик, бывший лидер ополчения, написал в Твиттере, что «никто не имеет права использовать оружие, помимо государства».

Даже «Катаиб Хезболла», которую обвиняют в других атаках, сделала онлайн-заявление. «Бомбардировка посольства зла (посольства США) в настоящее время считается нарушением порядка», - говорится в заявлении, где также осуждается использование посольством США системы C-RAM.

При таком осуждении остается непонятным, кто же все таки ответственен за новый обстрел американского посольства.