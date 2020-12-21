Пакистан берет долг у Китая, чтобы отдать долг Саудовской Аравии

Пакистан вернул Саудовской Аравии 1 миллиард долларов, которые являются частью льготного кредита на 3 миллиарда долларов. Чтобы вернуть эти деньги Исламабаду пришлось обратиться к Пекину за коммерческой ссудой, при этом ему нужно выплатить еще 1 миллиард долларов Эр-Рияду в следующем месяце, сообщает Reuters.

Аналитики говорят, что для Эр-Рияда необычно добиваться возврата денег. Но в последнее время отношения между Пакистаном и Саудовской Аравией, исторически близкими друзьями, обострились.

Саудовская Аравия дала Пакистану кредит в размере 3 млрд долларов и открыла кредитную линию в 3, 2 миллиарда на нефть в конце 2018. После того, как Исламабаду понадобилась помощь Эр-Рияда в отношении нарушений прав человека со стороны Индии на спорной территории Кашмира, Саудовская Аравия потребовала от Пакистана погасить кредит.

При оттоке 1 миллиарда долларов Пакистан, у которого имеется всего 13,3 миллиарда долларов в валютных резервах центрального банка, может столкнуться с проблемой платежного баланса после погашения следующего саудовского платежа.

«Китай пришел нам на помощь», - сказал Reuters представитель министерства иностранных дел. Представитель министерства финансов сказал, что центральный банк Пакистана уже ведет переговоры с китайскими коммерческими банками.

«Мы отправили в Саудовскую Аравию 1 миллиард долларов», - сказал он. Еще один миллиард долларов будет возвращен Эр-Рияду в следующем месяце, добавил министр. В июле Исламабад вернул 1 миллиард долларов.

Хотя профицит в размере 1,2 миллиарда долларов на текущем счете и рекордные 11,77 миллиарда долларов в виде денежных переводов за последние пять месяцев помогли поддержать пакистанскую экономику, необходимость возвращать саудовские деньги все еще является огромной проблемой.

Итог: одна мусульманская держава влазит в долги перед другой мусульманской державой, чтобы та осудила преследование мусульман в Индии. А чтобы отдать этот долг, приходится влезать в долги перед Китаем, который к мусульманам на своей территории относится вероятно еще хуже, чем индийцы. Вот так и живем.