Украинским следователям придется открыть дело о похищении узбека - суд

(Фото від Anwar: Рахмиддин Сапаров)

Украинский суд обязал следователей открыть дело по похищению узбека сотрудниками СБУ.

Октябрьский районный суд Полтавы обязал государственное бюро расследований зарегистрировать заявление адвоката Олега Максименко, который представляет интересы похищенного в октябре из колонии гражданина Узбекистана Рахмиддина Сапарова. Об этом говорится в постановлении судьи Юлии Галёнкиной. Адвокат обратился в госбюро расследований с заявлением о незаконном задержании своего клиента сотрудниками Службы безопасности Украины в исправительной колонии №64 (Полтава), но получил отказ в регистрации дела. Сапаров должен был освободиться из колонии по отбытию срока 19 октября. Накануне освобождения он через администрацию колонии обратился в миграционную службу с заявлением, в котором просил предоставить ему статус беженца. Сапаров был задержан и осужден в 2017 году по обвинению в разбое. На момент задержания истек срок его легального пребывания в Украине. Спецслужбы Узбекистана разыскивали его по обвинению в экстремизме. СБУ на запрос адвоката сообщила, что Р.Сапаров пешком перешел границу Украины с Беларусью в день своего исчезновения из колонии в Полтаве. СБУ утверждает, что при нем была справка для пересечения границы, выданная посольством Узбекистана в Украине. Расстояние от Полтавы до украинско-белорусской границы превышает 400 км.

По неофициальной информации, Р.Сапаров находится в одном из следственных изоляторов Узбекистана.