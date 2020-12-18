Американские мусульмане давят на ОИС, чтобы помочь уйгурам

В четверг мусульманские группы США призвали Организацию исламского сотрудничества (ОИС) высказаться по поводу преследования уйгуров в Китае, обвинив всемирную организацию в пособничестве геноциду.

ОИС состоит из 57 стран с мусульманским большинством и часто рассматривает случаи дискриминации мусульман, например, в Израиле.

Но организация со штаб-квартирой в Саудовской Аравии не выразила никакой тревоги по поводу Синьцзяна в КНР, где более миллиона уйгуров и других тюркоязычных мусульман заключены в лагеря в рамках усилий по искоренению исламской идентичности.

В резолюции от марта 2019 года ОИС, чья делегация посетила Синьцзян, заявила, что «высоко оценивает усилия Китайской Народной Республики по оказанию помощи своим гражданам-мусульманам».

Коалиция мусульманских организаций США, включая Совет по американо-исламским отношениям, обвинила государства-члены ОИС в том, что они запуганы властью Китая.

«Совершенно очевидно, что Китай держит мусульманский мир в экономическом удушении и смог запугать каждую мусульманскую страну, чтобы та даже на словах не присоединилась к уйгурскому делу», - сказал Омар Сулейман, американский мусульманин и правозащитник.

«В то время как некоторые мусульманские страны хотя бы на словах поддерживают такие дела, как дело палестинцев, - сказал он, - по уйгурскому вопросу они продолжают оказывать помощь в угнетении, особенно возвращая просителей убежища».

Уйгурско-американская активистка Рушан Аббас предупредила, что другие страны могут увидеть экспорт политики, нацеленной на мусульман, поскольку Китай реализует свою масштабную инициативу по созданию инфраструктуры «Один пояс, один путь».

«У Китая есть опыт покупок и запугиваний. Геноцид уйгуров - это не внутренняя проблема Китая, а проблема человечества», - сказала Аббас. Ее активизм привел к тому, что ее Китае была арестована ее сестра.

США, у которых растет соперничество с Китаем, сравнили обращение с уйгурами с действиями нацистской Германии и выразили разочарование тем, что ОИС не высказалась.