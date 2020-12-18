Мусульмане Шри-Ланки протестуют против кремации жертв COVID-19

Мусульмане в Шри-Ланке возмущены принудительной кремацией 20-дневного младенца, ставшего жертвой COVID-19 на прошлой неделе, вопреки желанию семьи. Это последняя из более чем десятка подобных кремаций в стране с буддистским большинством с момента начала пандемии.

Игнорируя руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), разрешающие как захоронения, так и кремации, Шри-Ланка в марте сделала кремацию обязательной для всех людей, которые умерли или предположительно умерли от коронавирусной инфекции.

9 декабря младенец Шейх был кремирован на кладбище в Борелла, крупнейшем пригороде столицы Шри-Ланки, Коломбо. Он стал самым юным из 15 кремированных мусульман.

Отец Шейха, Фахим, рассказал журналистам, что не смог набраться смелости, чтобы стать свидетелем сожжения тела своего маленького сына.

«Я сказал им, что не могу пойти туда, где сжигают моего ребенка. Мои друзья и семья спросили власти, как они могут продолжить кремацию, если ни один из родителей не подписал никаких документов, дающих согласие», - говорит Фахим.

«Они сказали, что, поскольку ребенок инфицирован COVID-19, его можно кремировать. Как будто они спешили сжечь нашего ребенка », - сказал он.

«У нас было бы некоторое утешение, если бы они позволили нам похоронить его вместо того, чтобы кремировать его насильно. Вот что невыносимо», - добавил Фахим.

Политика обязательной кремации в Шри-Ланке лиц, умерших от COVID-19, заставила мусульман и христиан страны чувствовать себя беспомощными и сердитыми.

«Это коллективное решение, которое они приняли. Правительство хочет задеть чувства меньшинств. Они нарушают руководящие принципы ВОЗ и основные права человека», - говорит Азат Салли, лидер Альянса национального единства (АНЕ) и бывший губернатор Западной провинции.

«Не пощадили даже ребенка, которому было всего 20 дней. Чтобы усугубить горе семьи, правительство даже попросило их заплатить [примерно 300 долларов] для покрытия расходов на кремацию», - сказал он.

Салли призвал международное сообщество оказать давление на правительство Шри-Ланки, чтобы оно «уважало убеждения меньшинств и позволяло им хоронить своих мертвецов».

Органы здравоохранения Шри-Ланки заявляют, что тела жертв COVID-19 загрязняют грунтовые воды, если они будут захоронены.

4 ноября правительство назначило экспертную комиссию для пересмотра политики обязательной кремации. В своем отчете, представленном 22 ноября, комиссия подтвердила эту политику без объяснения причин.

Когда мусульманские и христианские группы подали прошение в Верховный суд страны, сославшись на право захоронения в соответствии с религией, суд 1 декабря отклонил их иск.

Тем временем обеспокоенные мусульманские семьи отказываются платить пошлину, которую требует государство для покрытия расходов на кремацию в знак протеста против этой политики.

На прошлой неделе среди тел жертв мусульманского коронавируса в морге Коломбо было тело 76-летнего Мохаммеда Джеффри, скончавшегося 26 ноября.

Его племянник Мохаммед Фарук Мохаммед Ашраф до сих пор не знает, кремировали ли его дядю в конце концов.

«Согласно нашей религии, исламу, кремация тел запрещена. Поэтому мы не можем принять то, что они делают. Поэтому мы не дали своего согласия », - сказал Ашрафф. «Я сказал им сохранить тело и делать все, что они хотят».

В этом месяце на северо-востоке Шри-Ланки произошло несколько акций протеста против насильственных кремаций.

Многие другие протестовали в Интернете, утверждая, что премьер-министр Махинда Раджапакса использовал пандемию для маргинализации меньшинств Шри-Ланки, особенно мусульман.

Мусульмане Шри-Ланки также недовольны соседними Мальдивами, которые сообщили, что они рассматривают запрос Шри-Ланки о разрешении захоронения мусульман, умерших от COVID-19.

Ранее на этой неделе официальные лица Мальдивских Островов заявили, что президент Ибрагим Мохамед Солих получил запрос из Шри-Ланки с просьбой изучить возможность разрешения таких захоронений.

«По специальному запросу президента Шри-Ланки президент Солих консультируется с заинтересованными сторонами правительства Мальдив, чтобы помочь Шри-Ланке облегчить исламские похоронные обряды на Мальдивах для шри-ланкийских мусульман, пострадавших от пандемии COVID-19», - заявил министр иностранных дел Мальдив Абдулла Шахид.

Но мусульмане Шри-Ланки обеспокоены планами правительства хоронить их близких на Мальдивах.

«Что касается нас, мы не хотим, чтобы тела перевозились на Мальдивы. Мы хотим, чтобы нас похоронили на нашей собственной земле», - говоритАли Захир Мулана, бывший депутат парламента, который выступает против насильственных кремаций.

«Конечно, приятно, что правительство Мальдив согласилось на такое, но это пощечина нашему народу. Мы все здесь родились, мы здесь жили и хотим здесь умереть».