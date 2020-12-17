«Законные наследники бескрайних степей»: Назарбаев ответил российским шовинистам

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил жителей республики с Днем Независимости, подчеркнув, что казахстанцы являются «законными наследниками бескрайних степей». Текст обращения Назарбаева размещен на сайте Елбасы.kz.

«Мы — законные наследники бескрайних степей, занимающих берега Устюрта и старого Каспия, Сыр и Иртыша. Это — аманат (наследие) предков. Мы никогда не должны забывать об этом. Мы все должны беречь нашу Святую Землю, которую оставили нам предки, укреплять нашу независимость, служить светлому будущему нашей страны», — сказал Назарбаев.

«Отец казахского государства» добавил, что казахстанцы добились независимости, «исполнив многовековую мечту» своих предков 29 лет назад. «За эти годы наше государство выросло, достигло значительных успехов. Мы укрепили нашу страну и суверенитет, укрепили наши границы. Казахстан стал страной, получившей мировое признание. Построили новую столицу в сердце Евразии. Мы превратили многонациональный народ в преимущество, сохраняя стабильность в нашей стране, мир и согласие в нашем обществе. Одно дело добиться независимости, а другое — сохранить эту независимость», — подчеркнул Назарбаев в своем поздравлении.

Очевидно, что обращение первого президента Казахстана было направлено не только жителям республики, но и российским шовинистам. Всего несколько дней назад Глава комитета Госдумы по образованию и науке, Вячеслав Никонов заявил на «Первом канале»:

«Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен». «Они (казахи) существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза».

Слова подобного рода вообще не редки для российских политических деятелей, которые пытаются создать впечатление, что все соседи России обязаны ей чем-то, особенно территорией, которую якобы отрезали от России.

В этот раз слова Никонова вызвали международный скандал. МИД Казахстана выразил недоумение и вручил ноту временному поверенному в делах России Александру Комарову. Правда Никонов попытался сделать вид, что его неправильно поняли, выразив «самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана». Однако позже его коллега — депутат Евгений Федоров выразил аналогичную точку зрения, заявив, что после распада СССР Казахстан получил земли «в виде подарка» или «арендованной территории».