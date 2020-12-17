Конфликт Иракского Курдистана с РПК беспокоит коалицию в Сирии

Напряженность между Демократической партией Ирака Курдистана (ДПК) и Рабочей партией Курдистана (РПК) резко обострилась на фоне заявлений о том, что сирийские боевики, связанные с РПК и поддерживаемые Вашингтоном, атаковали иракские курдские силы пешмерга рано в среду, с потенциальными последствиями для коалиционной миссии под руководством США в Сирии.

Масрур Барзани, премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана, выступил с заявлением, в котором говорится, что большая группа бойцов Отрядов народной самообороны (ОНС, YPG) атаковала пешмергу с применением тяжелого оружия. YPG - доминирующая сила в поддерживаемых США Сирийских демократических силах (СДС). «Я призываю наших друзей и партнеров по Глобальной коалиции обеспечить, чтобы ОНС не повторили этот акт агрессии. Нельзя допустить, чтобы ОНС использовали иностранную помощь для нападения на нашу территорию».

Он предупредил: «Любое повторение нанесет серьезный ущерб региональной безопасности».

Сарбаст Лазгин, заместитель министра по делам пешмерга, сообщил на пресс-конференции, что восемь боевиков ОНС пытались перейти в Иракский Курдистан к югу от пограничного перехода Фиш-Хабур, и были предупреждены выстрелами в воздух; силы пешмерга были дислоцированы у реки Хабур, отделяющей Ирак от Сирии.

Лазгин сказал, что трое боевиков ОНС отступили, но что оставшиеся пять «продолжали действовать так, как будто они пытались отвлечь наши силы». Затем переправилась группа из 50-60 вооруженных людей», - добавил Лазгин, не вдаваясь в подробности.

Союз сообществ Курдистана, связанный с РПК, выступил в ответ с заявлением, в котором обвинил ДПК в распространении «грязной пропаганды».

«Такая вводящая в заблуждение пропаганда узаконивает политику, проводимую турецким государством, которая направлена ​​на истребление курдского народа и представляет серьезную опасность для будущего нашего народа», - говорится в сообщении.

Источник РПК, процитированный Al-Monitor, сказал, что в столкновении были ранены два боевика с их стороны, но отказался указать, были ли они боевиками РПК или ОНС, добавив, что противостояние продолжается (в такие моменты даже в РПК считают, что нет смысла делать вид, будто это разные организации). Он не сообщил подробностей. Барзани же сказал, что атака была отражена.

Столкновение происходит всего через два дня после того, как боец ​​пешмерга был убит в отдельном столкновении между боевиками РПК и ДПК в горном районе Амеди провинции Дахук, который граничит с Турцией и Сирией.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече в среду со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном заявил, что Турция окажет всю возможную поддержку Ираку в «усилиях по ликвидации террористической группировки РПК».

Хусейн находился в Анкаре, Турция, накануне официального визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими 17 декабря в турецкую столицу. Ожидается, что РПК станет одной из главных тем для переговоров.

Напряженность между ДПК и РПК возрастает с лета, когда силы ДПК были развернуты в Зин-Варте, стратегическом горном перевале, соединяющем основные базы РПК в горах Кандиль вдоль ирано-иракской границы с долинами, выходящими на север и юг.

Этот шаг был предпринят, когда Турция, тысячи сил которой развернуты на территории Иракского Курдистана, начала крупномасштабное наземное и воздушное наступление против РПК.

Операции, которые сейчас замедляются из-за неблагоприятной зимней погоды, являются частью более широкой кампании по окружению и отрезанию друг от друга опорных пунктов РПК в Амеди, Кандиле и Синджаре, где доминируют езиды, недалеко от границы с Сирией.

Напомним, что Турция с успехом сумела вытеснить войну с РПК за пределы своей территории. В этом году впервые с начала возобновления войны с РПК большинство столкновений между турецкой армией и РПК происходили на территории Ирака, а не на территории Турции.

ДПК неоднократно призывала Турцию и РПК вести борьбу в другом месте, поскольку курдские мирные граждане продолжают погибать, но безрезультатно. Однако нынешняя конфликт Иракского Курдистана с ОНС и СДС вносит новый поворот в дело.

Al-Monitor со ссылкой на анонимные источники сообщает, что правительство Иракского Курдистана обратилось к США с просьбой осудить СДС, своего главного союзника в борьбе с ИГИЛ* в Сирии, за поддержку РПК. Иными словами, Эрбиль хочет от США того же, чего уже давно требует Анкара.

Один из источников сообщил, что Эрбиль требует публичного заявления от администрации Трампа, в то время как другой сообщил, что достаточного частного упрека в адрес СДС. Руководство СДС заявляет, что оно никак не причастно к появлению боевиков ОНС в Ираке.

В телефонном разговоре 14 декабря со специальным посланником Госдепартамента по Сирии Джоэлем Рейберном Барзани «подчеркнул необходимость того, чтобы СДС освободились от господства РПК и, в частности, не позволяли РПК использовать помощь, которую они получают», - сообщил канал Курдистан24.

Пограничный переход Фиш-Хабур в Иракском Курдистане является основным маршрутом доставки гуманитарной помощи, а также военного и материально-технического снабжения для сил коалиции в Сирии, базирующихся в районе, управляемом СДС. ДПК является доминирующей силой на иракской стороне границы.

Если отношения между ДПК и СДС ухудшатся, это может стать проблемой для 700–1000 американских военнослужащих, размещенных в Сирии. Хотя маловероятно, что Эрбиль заблокирует цепочку поставок для сил США, он, безусловно, может закрутить гайки для перемещения физических лиц и коммерческих товаров, а также для финансовых потоков. Так, лидеры СДС полагаются в основном на Эрбиль, чтобы летать в столицы Европы и Ближнего Востока и за их пределы.

Со своей стороны РПК продолжает свою старую хуцпу и во всем винит Турцию. «ДПК реализует не свою волю, а волю Турции из-за своей [экономической] зависимости от Турции», - говорят члены РПК. На этом фоне особенно отчетливо понимаешь, насколько эмоциональной и ошибочной была кампания, развернутая Турцией против ДПК и Барзани, когда те решили провести референдум о независимости Иракского Курдистана. По сути Иракский Курдистан сейчас стоит на одной стороне с Анкарой, в отличие от ее многолетних союзников.

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