Бум израильского туризма в ОАЭ

Популярный у гостей со всего мира Дубай стал свидетелем «замечательного туристического бума за последние две недели». Более 50 000 израильтян совершили поездку, чтобы посетить его, сообщила в понедельник Washington Post.

«Более 50 000 израильтян отмахнулись от опасений по поводу COVID-19, предупреждений о терроризме и десятилетий напряженности, чтобы совершить трехчасовой перелет через Арабский полуостров», - сообщила газета, добавив, что израильтяне вызвали «замечательный туристический бум» в стране Персидского залива.

Представители израильского туристического агентства, как отмечает американская газета, ожидали, что "более 70 000 израильтян" прибудут в течение "восьми дней праздника Хануки, который начался на прошлой неделе".

«Эти связи, похоже, станут благом для туристической индустрии ОАЭ и потенциально принесут миллиарды долларов в виде потенциальных иностранных инвестиций в высокие технологии, сельское хозяйство и вооружение», - отмечает издание.

Представители министерства здравоохранения Израиля заявляют, что «по меньшей мере 240 израильтян заразятся коронавирусом после возвращения в Израиль из ОАЭ». Ранее министерство сообщило, что 1658 израильтян, посетивших ОАЭ в ноябре, дали положительный результат на вирус.

Напомним, что ОАЭ и Израиль подписали соглашение о нормализации отношений в сентябре, через месяц после того, как президент США Дональд Трамп объявил о договоре в рамках т. н. «Авраамический соглашений».