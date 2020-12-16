Турция-Иран: что стоит за их конфликтом?

Напряженность между Турцией и ее историческим заклятым врагом Ираном растет из-за Азербайджана, ареста нескольких граждан Турции, обвиняемых в связях с иранским наркобароном, и похищения иранского диссидента в Стамбуле.

Искры загорелись, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прочитал стихотворение азербайджанского поэта Бахтияра Вахабзаде во время официального визита в Баку 10 декабря, на праздновании победы Азербайджана над Арменией в Нагорном Карабахе.

Спусковым механизмом послужил стих, в котором говорится об этнических азербайджанцах в Иране. «Они отделили реку Араз и засыпали ее песком. Я не буду отделен от тебя. Они разлучили нас силой», - заявил Эрдоган. Река, которая берет начало в Турции, служит естественной границей между Азербайджаном и азербайджанским регионом Ирана. В этом районе проживают тюркоязычные азербайджанцы, которые составляют крупнейшее неперсидское меньшинство Ирана и часто рассматриваются как потенциальные сепаратисты, склонные к манипулированию со стороны внешних врагов.

Через день после выступления Эрдогана Иран вызвал посла Турции в Тегеране Дерию Орса, чтобы выразить свое недовольство. Его слова были «неприемлемыми и назойливыми», - заявили в МИД, потребовав объяснений. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пошел еще дальше, заявив через Twitter, что в стихотворении «говорится о насильственном отделении районов к северу от Араза от иранской родины. Разве он не понимал, что подрывает суверенитет Азербайджанской Республики?»

Омер Челик, главный представитель правящей Партии справедливости и развития Эрдогана, в свою очередь, обрушился на Иран 12 декабря. «Мы осуждаем уродливые выражения, используемые некоторыми иранскими политиками в адрес нашего президента», - сказал он. «Они заблудились до такой степени, что спутали нашего президента, который всегда считал Иран своим другом и братским соседом, с врагами Ирана».

Затем последовал телефонный разговор между Зарифом и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, после чего МИД Ирана заявил, что «недоразумение» преодолено. Также в понедельник президент Ирана Хасан Рухани заявил: «Исходя из моего опыта общения с г-ном Эрдоганом, невозможно, чтобы Турция нанесла удар по нашей территориальной целостности. На мой взгляд, после беседы и заявления министров иностранных дел двух стран мы можем считать вопрос закрытым».

Но так ли это? Некоторые эксперты считают, что Турция не столь уж заинтересована в том, чтобы положить конец разрастающемуся конфликту с Ираном.

14 декабря турецкий государственный новостной канал TRT World сообщил, что национальная разведывательная служба Турции MIT арестовала 11 человек, связанных с турецким наркокартелем. Задержанных обвиняют в похищении иранского диссидента Хабиба Чааба, которого заманили в Стамбул из Швеции обещаниями финансовой помощи. Затем его переправили через границу в Иран, где его заставили признаться в надуманных обвинениях в причастности к нападению на военный парад два года назад. Известный иранский наркобарон Наджи Шарифи Зиндашти, действовавший совместно с иранскими официальными лицами, предположительно спланировал похищение.

Публичная версия истории, впервые просочившаяся через турецкого чиновника в The Washington Post, намекает, что Турция показывает готовность к решительным мерам против Ирана, так как она стремится навести мосты с приходящей администрацией Джо Байдена. Что еще более необычно, турецкий MIT, чей глава Хакан Фидан был обвинен Израилем в передаче своих местных активов в Иране тамошнему режиму, представлен как ведущий в этой борьбе. Это, в свою очередь, согласуется с недавними слухами об усилиями Турции по установлению контактов с Израилем.

Еще одним ударом стало то, что администрация Дональда Трампа 14 декабря объявила о давно отсроченных санкциях против турецкого агентства по оборонным закупкам в связи с приобретением Анкарой российских ракет С-400.

Тимур Сойкан, автор недавней книги о турецкой наркомафии «Битва баронов», согласен с тем, что турецкие власти, похоже, стремятся предать гласности аресты. «Иностранное государство, проводящее операции на нашей территории, является очень большой проблемой для любой страны», - цитирует его слова Al-Monitor. «Особо следует отметить то, что Турция в прошлом хранила молчание», когда иранские агенты проводили аналогичные операции на турецкой земле, добавил Сойкан в комментариях.

Турция и Иран традиционно достаточно успешно сдерживают свое соперничество между самым мощным суннитским государством региона и клерикальным шиитском режимом. Фирдевс Робинсон, лондонский аналитик и бывший редактор отдела Центральной Азии в Би-би-си, говорит: «Несмотря на свое историческое соперничество, Турция и Иран с их сильными традициями государственности и многоэтнических обществ всегда поддерживали тонкий баланс в своих двусторонних отношениях. Что касается курдского сепаратизма, они решили сотрудничать. В свою очередь, Турция воздерживается от любых комментариев или действий, которые могут быть восприняты как поддержка сепаратистских тенденций среди многочисленного азербайджанского меньшинства Ирана».

Так что же изменилось? Одним из объяснений может быть примирение с Вашингтоном и Израилем. Но другим объяснением может служит неоднозначное отношение Ирана к конфликту в Карабахе.

Хамидреза Азизи, приглашенный научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности, говорит: «С начала войны иранская политическая элита и общественность были поляризованы по поводу того, как Тегеран должен реагировать на развитие событий. С одной стороны, была группа людей, которые утверждали, что по религиозным и культурным соображениям Иран должен встать на сторону Азербайджана».

Азизи продолжил: «Давление, оказываемое этническими азербайджанцами Ирана в форме публичных собраний в поддержку Баку, также было сильным фактором, подталкивающим иранское правительство дальше в этом направлении. Вторая группа утверждала, что возвращение Баку Карабаха нанесет серьезный удар по Ирану в геополитическом плане, а также будет означать усиление турецкого и израильского присутствия на Южном Кавказе, который считается «культурной и исторической стратегической глубиной Ирана». Шаг Турции по размещению сирийских наемников в Карабахе стал еще одной серьезной проблемой для Ирана».

Азизи имел в виду продажу Израилем оружия Азербайджану, которая заметно увеличилась в ходе последнего раунда боевых действий. «Осознавая все эти опасности, иранское правительство решило публично поддержать Азербайджан - очевидно, поскольку идеологические факторы и давление азербайджанцев были более эффективными. В то же время в Иране имелось твердое убеждение, что недавняя война в Карабахе на самом деле была инициативой Эрдогана, а не Алиева. Таким образом, небольшого упоминания Эрдоганом иранского Азербайджана - которое мне не кажется преднамеренной провокацией - оказалось достаточно для иранского правительства, чтобы сначала увидеть, что оно сталкивается с надвигающейся волной общественного возмущения со стороны тех, кто был против иранской поддержки Баку, а во-вторых, чтобы поверить в то, что наихудший сценарий в отношении экспансионистских амбиций Эрдогана вот-вот осуществится».