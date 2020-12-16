Азербайджанцы вернулись домой из многолетнего армянского плена

Азербайджанские пленники, в том числе двое, которые несколько лет находились под стражей в Армении, были освобождены в понедельник в рамках обмена пленными.

По данным Службы государственной безопасности Азербайджана, обмен пленными и заложниками начался в соответствии с соглашением, подписанным 10 ноября между Баку и Ереваном при посредничестве России.

В понедельник азербайджанские пленные и заложники были доставлены в столицу Баку.

Среди освобожденных были Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, которые в течение шести лет находились в плену у Армении.

В 2014 году Аскеров и Гулиев вместе с Гасаном Гасановым отправились в Кельбаджарский район, который в то время находился под армянской оккупацией, чтобы увидеть село, в котором они родились и выросли, и навестить могилы своих родственников.

После того, как их заметили армянские солдаты, Гасанов был убит, а Аскеров и Гулиев взяты в заложники.

Тело Гасанова было возвращено в Азербайджан через три месяца, Аскеров был приговорен к пожизненному заключению, а Гулиев - к 22 годам.

Вечером в понедельник вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что 44 пленника также были возвращены в Армению из Азербайджана.

«На данном этапе возвращаются армянские пленные, чье пленение было подтверждено Азербайджаном и Красным Крестом. Процесс поиска и организации возвращения других наших соотечественников, которые пропали без вести и, возможно, были захвачены в плен, продолжается», - написал Авинян в Facebook.

Минобороны России сообщило в понедельник, что 12 пленных были переданы Азербайджану и 44 - Армении.