Итальянские интеллектуалы отказываются от высшей награды Франции - из-за Сиси

Два видных итальянских интеллектуала объявили в понедельник, что возвращают свои ордена Почетного легиона Франции в знак протеста против того, что эта же награда была вручена президенту Египта Абдель-Фаттаху ас-Сиси, несмотря на нарушения его режимом прав человека.

Коррадо Аугиас, давний журналист ежедневной газеты La Repubblica и бывший член Европейского парламента от левоцентристов Италии, в понедельник вернул свою награду посольству Франции. Джованна Меландри, бывший министр культуры Италии и президент римского музея современного искусства Maxxi, заявила, что последует его примеру.

Оба указали на роль египетского режима в похищении, пытках и убийстве итальянского докторанта в Каире в 2016 году, а также на другие нарушения прав человека.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон расстелил красную ковровую дорожку для двухдневного визита Сиси на прошлой неделе и наградил его высшей французской наградой во время закрытой церемонии 7 сентября, которая стала достоянием общественности только после того, как администрация египетского президента опубликовала его фотографии.

Также на прошлой неделе прокуратура Рима официально привлекла четырех высокопоставленных сотрудников сил безопасности Египта к расследованию смерти Джулио Регени, чье убийство в 2016 году привело к напряженным отношениям между Римом и Каиром и вдохновило итальянское правозащитное сообщество.

Выступая перед посольством Франции, Аугиас сказал, что вернул свою награду, полученную им в 2007 году, из «чувства негодования», учитывая, что награда была вручена Сиси в то время, когда прокуратура Рима подробно рассказывала парламентскому комитету о пытках, которым подвергся Регени.

«Эти две вещи вместе были слишком сильны», - сказал он репортерам. «Я не мог удержаться от реакции».

Меландри заявила в понедельник в Facebook, что она тоже вернет награду, полученную в 2003 году, сказав, что это печально, но необходимо дать понять, что «честь» должна что-то значить.

Государственный визит Сиси вызвал протесты правозащитников, возмущенных тем, что Франция приветствовала диктатора, несмотря на самые жесткие репрессии против инакомыслия в современной истории Египта. В то время не было известно, что Макрон наградил Сиси высшей наградой - орденом Почетного легиона, Большого Креста или Большого Креста. Церемония награждения прошла без прессы перед ужином в Елисейском дворце в Париже. Мероприятие не значилось в официальной повестке дня.

Французские власти заявили, что такая церемония обычно является частью протокола во время государственных визитов.

Орден Почетного легиона ранее вручали французским героям войны, писателям, художникам и бизнесменам. Но его также вручали и лидерам с сомнительной репутацией в области прав человека, включая президента Сирии Башара Асада (хотя он вернул его в 2018 году) и президента России Владимира Путина.

Франция иногда сама лишала людей этой награды, в том числе известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна в 2017 году, после обвинений его в сексуальных домогательствах.

В общем, можно констатировать, что к 2020 году не только существенно упала ценность французских либеральных идеалов, но и ценность французских высших государственных наград тоже, так как теперь их наряду с настоящими героями автоматически получает любой людоед, с которым ведет дела правительство Франции.