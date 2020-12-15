В Индии растет первая всеиндийская мусульманская партия — Al-Jazeera

Семья Мудасира Назара традиционно голосовала за индийские оппозиционные партии, исповедующие секуляризм, но на недавно прошедших выборах в восточно-индийском штате Бихар они вместо этого проголосовали за Всеиндийскую партию Меджлис-и-Иттехад-уль-Муслимин (AIMIM), которая выступает за права мусульман и других маргинализированных групп.

«Наша деревня [Богита] почти единогласно проголосовала за AIMIM, - говорит Назар из района Кишангандж с мусульманским большинством в районе Симанчал в Бихаре.

Недавно на Al-Jazeera вышла статья об этой мусульманской партии. Мы пересказываем здесь ее содержание.

AIMIM удалось получить пять мест у штата, в котором проживает значительное количество мусульман. Его жители говорят, что оппозиционные партии Индии, исповедующие секуляризм, на протяжении десятилетий игнорировали обедневший регион, который зажат между Непалом и Бангладеш.

«В (мусульманском) сообществе существует ощущение, что светские партии, такие как (Индийский национальный) Конгресс, предали мусульман», - сказал Назар Al Jazeera.

«Они (так называемые светские партии) неохотно даже говорят о решениях правящего правительства, направленных против меньшинств, не говоря уже о том, чтобы выступать против них. AIMIM, с другой стороны, довольно громко высказывалась и, похоже, завоевала доверие сообщества », - сказал он.

Индийские мусульмане, которые составляют 14 процентов от 1,3 миллиарда населения страны, в последние годы становятся все более маргинализированными, поскольку они страдают от политической недопредставленности. В новом кабинете министров Бихара впервые в истории не будет мусульманского министра.

В настоящее время из 543 членов нижней палаты двухпалатного парламента Индии только 27 (менее 4 процентов) его членов являются мусульманами - это на четыре места больше по сравнению с выборами 2014 года, когда количество мусульман было самым низким за 40 лет.

С момента прихода к власти в 2014 году правительство премьер-министра Нарендры Моди в рамках своей индуистской националистической повестки дня приняло несколько законов и законодательных актов, которые, по мнению критиков, дискриминируют мусульман.

В прошлом году неоднозначный закон о гражданстве, который, по словам активистов, не соответствует светской конституции страны, и предлагаемый реестр гражданства вызвал общенациональные протесты, в основном с участием мусульман. Правительство Моди также отняло автономный статус у спорного Кашмира в прошлом августе.

Оппозиционные партии, такие как Индийский национальный конгресс, за который традиционно голосовали мусульмане, были обвинены в молчании по ключевым вопросам, которые угрожают мусульманскому сообществу - крупнейшей группе меньшинств Индии.

В течение десятилетий AIMIM была ограничена южным городом Хайдарабад в штате Телангана, но в последние годы ей удалось проникнуть в районы с преимущественно мусульманским населением, используя разочарование мусульман в связи с политическим лишением представительства.

Партию возглавляет Асадуддин Овайси, четырехкратный член парламента, известный своими энергичными дебатами в парламенте, а также на телевидении. Овайси стал заметным апологетом по мусульманским вопросам в стране.

AIMIM обвинила оппозиционные партии Индии в том, что они не выступили против индуистской националистической программы Моди. «Эти (светские) партии из-за различных электоральных обстоятельств не выступили открыто, чтобы протестовать против решений правительства (Моди), которые идут вразрез с основными ценностями (индийской) конституции. Это привело к тому, что некоторые группы мусульман обратились к AIMIM, поскольку они видят в нем противодействующую силу», - сказал Al Jazeera Авинаш Кумар, доцент кафедры политических исследований Университета Джавахарлала Неру (JNU) в Нью-Дели.

«Когда каждая так называемая светская партия соревнуется, чтобы доказать, что она является носителем мажоритарного движения, игнорируя при этом положение маргинализированных сообществ, это вполне естественный процесс - увидеть подъем партии, сосредоточившей внимание на тяжелом положении конкретного сообщества».

Во время предвыборной кампании в штате Бихар партия ИНК и ее региональный союзник Раштрия Джаната Даль (RJD) избегали поднимать вопросы, относящиеся к мусульманам. «Эти партии проводили кампании только по таким вопросам, как занятость и развитие, потому что, поднимая вопросы дискриминации меньшинств, они не хотели упускать большинство голосов», - сказал Al Jazeera журналист из Бихара Маджид Алам.

«Таким образом, часть мусульманских избирателей решила, что пришло время полностью поддержать партию (AIMIM), которая открыто высказывалась по их проблемам».

Некоторые аналитики говорят, что AIMIM станет первой мусульманской политической группой в истории страны после обретения независимости с общенациональным представительством, хотя подавляющее большинство мусульман по-прежнему голосует за оппозиционные партии.

«Мы подняли вопросы несправедливости по отношению ко всем меньшинствам, включая мусульман, и люди это признают. Теперь это начало отражаться в наших предвыборных выступлениях », - сказал Al Jazeera национальный пресс-секретарь AIMIM Варис Патан.

На недавних выборах партия набрала более 500 000 голосов по сравнению с выборами штата в 2015 году, когда она едва набрала 80 000 голосов и не получила ни одного места.

«Бихар - это не отклонение от нормы. Мы улучшили наши показатели, где бы мы ни участвовали. В Махараштре в прошлом году мы существенно увеличили нашу долю голосов, а также получили пару мест», - сказал Патан.

Однако старший лидер и национальный представитель AIMIM Сайед Асим Вакар считает, что партия является жизнеспособной альтернативой не только для мусульман, но и для страны в целом. «Мы никогда не представляем себя (исключительно) мусульманской партией, - говорит Вакар. «Нам удалось выиграть места даже в тех районах, где индуистское население составляет большинство, а мусульманский процент очень низкий. Это возможно только потому, что за нас голосуют и индусы, в частности далиты».

Как говорит Адиль Хасан Азад, молодежный президент AIMIM в Бихаре: «Цель определенно состоит в том, чтобы установить всеиндийское присутствие».

На выборах в штате Бихар партия присоединилась к партии Бахуджан Самадж (BSP) и партии Раштрия Лок Самта (RLSP), которые представляют различные маргинализованные касты, кроме мусульман.

AIMIM сформировала альянс с партией далитов в Махараштре на всеобщих выборах 2019 года и впервые получила место в парламенте за пределами своего оплота в Хайдарабаде. Политические аналитики говорят, что рост AIMIM стал возможен во многом благодаря харизме Овайси, который захватил воображение молодых мусульманских избирателей Индии.

«Его внешний вид, стиль и язык не сравнятся ни с одним из его современников, и это стало огромным фактором роста AIMIM», - говорит Мохаммад Реяз, доцент кафедры журналистики Университета Алиа в восточном городе Калькутта.

Одетый в шервани, традиционную длинную тунику, которую носят южноазиатские мусульмане, и в тюбетейку, 51-летний лидер AIMIM часто ожесточенно обсуждает своих оппонентов в теленовостях в прайм-тайм.

«Он (Овайси) тоже хорошо говорит в парламенте; с большим авторитетом и после тщательного исследования. Это также захватило умы избирателей-мусульман и, очевидно, теперь отражается в его электоральных цифрах», - говорит Кумар из JNU.

Но некоторые оппозиционные партии в стране обвиняют AIMIM в разделении голосов мусульман, тем самым помогая БДП (партии Моди).

«В то время как БДП поляризует людей страны по религиозным признакам, AIMIM также делает то же самое. Она (AIMIM) никогда не достигает каких-либо существенных результатов на выборах, а только разделяет голоса мусульман, что помогает БДП и ее союзникам прийти к власти», - сказал Al Jazeera Мим Афзал, национальный представитель партии Индийский национальный конгресс.

Не обращая внимания на критику, партия сейчас готовится к предстоящим выборам в штате Западная Бенгалия, где мусульмане составляют 27 процентов населения.