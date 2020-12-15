США ввели санкции против Турции за покупку российских систем ПВО

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник ввела санкции в отношении своего союзника по НАТО Турции за покупку российской системы ПВО. Это решение почти гарантирует дальнейшую конфронтацию между двумя странами, как раз когда избранный президент Джо Байден готовится к вступлению в должность.

Санкции были введены в деликатный момент в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, которые более года как разошлись по поводу приобретения Турцией у России системы ПРО С-400, а также действий Турции в Сирии, конфликта в Карабахе и в Восточном Средиземноморье.

США ранее исключили Турцию из программы разработки малозаметных истребителей F-35 из-за покупки, С-400 но не предприняли никаких дальнейших шагов, несмотря на настойчивые предупреждения американских чиновников, которые давно жаловались на покупку С-400.

«Соединенные Штаты неоднократно и на самом высоком уровне давали понять Турции, что их покупка системы С-400 поставит под угрозу безопасность военной техники и персонала США и предоставит значительные средства оборонному сектору России, а также доступ России к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности», - сказал госсекретарь Майк Помпео.

«Тем не менее Турция решила продолжить закупку и испытания С-400, несмотря на наличие альтернативных, совместимых с НАТО систем, отвечающих ее оборонным требованиям», - сказал он в заявлении.

«Я призываю Турцию немедленно решить проблему С-400 в сотрудничестве с США», - сказал он. «Турция является ценным союзником и важным партнером в области региональной безопасности для Соединенных Штатов, и мы стремимся продолжить нашу многолетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, как можно скорее устранив препятствие в виде наличия у Турции С-400».

Министерство обороны Турции отвергло утверждения о том, что системы С-400 поставят под угрозу системы НАТО. «Сам президент Трамп во многих случаях признавал, что приобретение Турции было оправданным», - говорится в заявлении министерства.

В нем говорится, что Турция «примет ответные меры в той манере и в сроки, которые она сочтет подходящими», и призвала «США пересмотреть это несправедливое решение».

Санкции США нацелены на Управление оборонной промышленности Турции, его главу Исмаила Демира и трех других высокопоставленных чиновников. Блокируются любые активы, которые четыре чиновника могут иметь в юрисдикции США, и препятствуется их въезд в США. Санкции также включают запрет на выдачу большинства экспортных лицензий, займов и кредитов управлению.

Администрация Трампа несколько месяцев воздерживалась от введения карательных санкций, помимо программы истребителей, отчасти для того, чтобы дать турецким чиновникам время пересмотреть развертывание С-400, а также, как некоторые подозревают, из-за личных отношений президента Дональда Трампа с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Однако в последние месяцы Турция продвинулась вперед с тестированием системы, вызвав критику со стороны Конгресса и других лиц, которые требовали введения санкций в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций или CAATSA, который предусматривает штрафы за соглашения, которые считаются вредными для интересов США.

Анкара заявляет, что она была вынуждена купить российскую систему, потому что США отказались продать ей ракеты Patriot американского производства. Турецкое правительство также указало на то, что оно считает двойным стандартом, поскольку член НАТО Греция использует ракеты российского производства.