Как мусульмане отметят 1100-летие Ислама в России?

В конце прошлой недели было обнародовано распоряжение Владимира Путина российскому правительству совместно с правительством Татарстана и при участии "заинтересованных религиозных организаций" представить предложения о праздновании 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией. Ответственными за это в нем указаны глава российского правительства Михаил Мишустин и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сами празднования планируются провести в 2022 году - именно в нем должно исполниться 1100 лет с момента принятия Ислама в качестве государственной религии Волжской Булгарией. Которое неформально часто преподносится как 1100 лет с появления Ислама на территории нынешней России, которой тогда, конечно, еще не существовало как государства, по крайней мере, на этой территории.

Сперва о самой дате, ее интерпретации и ее праздновании. Конечно, отсчет появления Ислама на территории нынешней РФ с его принятия в качестве государственной религии Волжской Булгарией может вызывать споры.

В частности, мусульмане Дагестана могут указать на то, что в их земли Ислам пришел уже с сахабами Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Но надо понимать, что такие даты и их празднования это вопрос не столько исторической достоверности, сколько политической демонстрации. И теоретически знамя родины и форпоста Ислама на территории нынешней РФ могло бы поднять и руководство Дагестана. Однако учитывая то, что уже два его последних главы являются московскими наместниками, правящими Дагестаном с командой прикомандированных "варягов", ожидать от них борьбы за роль "республики - лидера российского ислама" не приходится.

В Татарстане же пока существует, хоть и капитулянтское, но местное, а не присланное Москвой руководство. Пусть и сдавшее двухсторонний договор республики с федеральным центром, но сохраняющее титул президента республики, а не "главы", как во всех остальных республиках. И в этом контексте то, что на роль политического центра Ислама в России претендует именно Татарстан, объективно соответствует его большим, чем у остальных мусульманских республик самостоятельности и статусу.

Второй момент - насколько мусульманам России вообще надо придавать значение российскому государственному официозу? Наше отношение к правящему режиму России хорошо известно нашим читателям, но все-таки на фоне оголтелой исламофобии и в мире, да и в самой России, надо отделять зерна от плевел. Подобное празднование - это не инициатива Кремля, а инициатива руководства Татарстана, а еще раньше татарской мусульманской общественности, которая родилась в ответ на празднование тысячелетия крещения Руси еще в позднесоветские годы. Тогда стало понятно, что коммунистическая идеология уходит в прошлое, а образовывающийся идеологический вакуум будет заполнять в том числе религия. И что в России это будет пытаться делать в первую очередь РПЦ, претендуя на роль государственной церкви, которой она фактически стала при Путине и патриархе Кирилле. Поэтому у представителей мусульманского официоза в тот момент родилась идея тожественно отметить принятие Ислама Волжской Булгарией в качестве аналога принятия Православия Киевской Русью (тогда еще в СССР, в который входила и Украина).

Вопрос заключается в том, какое значение все это может иметь сейчас... Ведь в то время, когда рождалась эта идея, набирали силу процессы как православного, так и исламского возрождения, а также суверенизации республик. Поэтому, эта идея, сочетающая в себе исламский возрожденческий аспект с аспектом возрождения татарской государственности, вполне соответствовала духу времени. А что сейчас? С одной стороны, при Путине по исламскому возрождению были нанесены и продолжают наноситься жесткие удары в то время как РПЦ была превращена из "первой среди равных" в "первую среди неравных". С другой стороны, от суверенитета и государственности Татарстана, добытых в 90-е годы, остались "рожки да ножки".

Так что, в нынешних условиях эта инициатива, признанная показать, что Ислам на территории РФ имеет те же исторические права, что и Православие, и при этом опирается на древнюю государственную историю, воплощающуюся сегодня в Татарстане, скорее проиллюстрирует обратное. С другой стороны, 1100-летний юбилей принятия Ислама древнейшим мусульманским государством Северной Евразии, должен наступить в 2022 году. И теоретически есть шансы, что к тому времени мусульмане этому празднованию смогут придать его первоначальный смысл...