Засуха в Турции: триггер будущих конфликтов на Ближнем Востоке

Мэры крупнейших городов Турции обеспокоены отсутствием осадков с лета, что привело к очень низкому уровню воды в плотинах и вызвало опасения по поводу дефицита питьевой воды и негативного воздействия на сельское хозяйство. Об этом говорится в статье, вышедшей неделю назад на Middle East Eye.

Мэр Измира Тундж Сойер в прошлом месяце заявил, что он потерял сон из-за падения уровня воды в плотинах, а мэр Анкары Мансур Яваш предупредил население не тратить воду впустую.

Согласно отчетам Главного управления метеорологии, засуха наблюдается в западной и центральной частях Турции, где количество осадков в ноябре сократилось почти на 50 процентов в годовом исчислении.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли в воскресенье подтвердил, что 2020 год был самым засушливым годом из последних пяти, но сказал, что уверен, что у городов достаточно ресурсов, чтобы прожить до следующего лета.

Плотины в Стамбуле заполнены всего на 24 процента, чего хватит, чтобы перекачивать воду в город с населением в 16 миллионов человек в течение почти двух месяцев.

Анкаре повезло больше, с ее меньшим населением в пять миллионов человек и водой на четыре с половиной месяца.

В Измире, с другой стороны, плотины заполнены на 37 процентов. Пакдемирли сказал, что воды для портового города хватит более чем на пять месяцев.

Орхан Сен, профессор инженерной метеорологии, сказал в интервью турецкому телевидению, что засуха постепенно усиливалась в течение года и стала гораздо сильнее за последние три месяца.

«Пандемия коронавируса также увеличила потребление воды почти на 20 процентов, потому что люди используют больше воды для очищения », - сказал он. «Если эта тенденция сохранится, в следующем году мы увидим резкое падение расхода воды в реках и озерах».

В нескольких докладах сообщается, что засуха также сильно повлияет на фермеров.

Баки Ремзи Суикмез, президент Палаты инженеров сельского хозяйства, заявил ранее в этом месяце, что засушливая почва препятствует посеву пшеницы. Он также добвил, что оливки умирают на деревьях.

Сен говорит, что отсутствие осадков может привести к снижению урожая и, в конечном итоге, к сельскохозяйственной засухе.

В Турции нет естественного изобилия пресной воды. В настоящее время в стране на душу населения приходится 1 550 кубометров воды в год, а в 2050 году ожидается, что этот показатель упадет до 1 000 кубометров из-за роста населения и изменения климата.

Дениз Атак, председатель Турецкого фонда по борьбе с эрозией почв (Tema), сказала в недавнем интервью ежедневной газете Dunya, что правительству следует предпринять некоторые конкретные шаги, такие как объявление засухи стихийным бедствием и подробное освещение событий.

«Необходимо ратифицировать водный закон, в котором вода описывается как природное достояние», - сказала она. «Сохранение воды должно стать политикой, так как эффективность использования воды в сельском хозяйстве должна быть повышена».

Государственная метеорологическая служба Турции ожидает, что со следующего месяца уровень осадков вернется к норме. Но многие считают, что это все равно не решит проблему, поскольку изменение климата приводит к рекордно высоким температурам во всем мире.

В последнее десятилетие или около того турецкое правительство вместе с местными администрациями пытались смягчить засуху, подключив к городам больше водохранилищ и рек.

Микдат Кадиоглу, профессор метеорологии и управления стихийными бедствиями, говорит, что Анкаре необходимо заставить города принимать собственные меры против засухи.

«Мы должны предпринять дополнительные шаги до того, как закончится вода, - сказал он. - В любом случае, вы ничего не сможете сделать после того, как она исчезнет».

Сильная засуха означает существенный удар по экономике и сельскому хозяйству Турции. Но более того, она может иметь еще и политические последствия. Для многих специалистов по Ближнему Востоку не секрет, что одной из главных причин для волнений в Сирии, вылившихся в долгую гражданскую войну, стала сильная засуха в 2006-2007, которая нанесла большой ущерб сельской местности, причем наибольший крах потерпели именно те районы, который и сегодня остаются оплотами повстанчества. Такую же связь засухи с политической нестабильностью мы наблюдаем и в других странах региона, например в Ираке.

Если засуха в Турции продолжится, это почти наверняка означает, что Турция будет отдавать меньше воды из своих дамб для Сирии и Ирака. Как следствие — новые конфликты и новые волны беженцев, с потенциальным превращением всего Ближнего Востока в подобие мира «Безумного Макса».