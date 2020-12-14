США исключили Судан из списка "спонсоров терроризма"

США официально сняли с Судана статус "государственного спонсора терроризма" спустя 27 лет после того, как страна была занесена в черный список.

Объявление было сделано посольством США в Хартуме и вступает в силу в понедельник.

«Период уведомления Конгресса в 45 дней истек, и госсекретарь подписал уведомление о прекращении действия статуса Судана как государственного спонсора терроризма с сегодняшнего дня [14 декабря], которое будет опубликовано в Федеральном реестре», - посольство США сообщило в Facebook.

Исключение из списка было главным приоритетом для переходного правительства Судана, которое находится у власти с августа прошлого года после свержения давнего президента Омара аль-Башира.

Правительство США добавило Судан в свой список «государственных спонсоров терроризма» в 1993 году из-за обвинений в том, что правительство аль-Башира поддерживает «террористические» группы.

Это определение сделало Судан технически лишенным права на облегчение долгового бремени и столь необходимое финансирование со стороны крупных международных организаций.

Президент США Дональд Трамп заявил в начале октября, что США собираются исключить Судан из списка после того, как Хартум заплатил 335 миллионов долларов американским жертвам нападения вооруженных групп на посольства США в Кении и Танзании в 1998 году.

Трамп направил свое уведомление в Конгресс США 26 октября, и, согласно законодательству США, страна выходит из списка террористов через 45 дней, если Конгресс не возражает, чего он не сделал.

Хотя Хартум пытался преуменьшить значение этой связи, решение Трампа проложило путь для Судана к нормализации отношений с Израилем, сделав Хартум одной из четырех арабских стран - вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и, совсем недавно, Марокко — которые установили дипломатические отношения с Израилем за последние три месяца.

В настоящее время лишь три страны - Иран, Северная Корея и асадитская Сирия - остаются в американском списке «государств, спонсирующих терроризм».