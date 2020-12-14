В Карабахе - первое нарушение перемирия

Минувшие выходные в Карабахе ознаменовались первым нарушением перемирия с тех пор, как стороны пришли к соглашению в начале ноября.

Азербайджанское министерство обороны сообщает, что армянские силы нарушили прекращение огня и убили четырех азербайджанских солдат.

Некоторые армянские солдаты остались в лесной зоне Ходжавендского района, несмотря на согласие Еревана на полный вывод солдат, говорится в совместном заявлении Министерства обороны и Службы государственной безопасности Азербайджана.

В пресс-релизе говорится, что Баку выполнил все условия для вывода всех вооруженных групп, и Россия также попросила их покинуть этот район через громкоговорители. Вместо того, чтобы покинуть регион, армянские силы укрепили свои позиции и атакуют как азербайджанских солдат, так и мирных жителей.

В заявлении говорится, что армянские силы атаковали азербайджанских солдат в селе Сур Ходжавенд, убив трех солдат и ранив двух мирных жителей. Кроме того, 8 декабря в районе города Гадрут был убит солдат и ранено гражданское лицо. Сообщается, что Службе госбезопасности «пришлось провести антитеррористическую операцию в регионе после терактов». Отметим, что столкновение произошло в районе, который представляет собою последний армянский анклав далеко за пределами т. н. «НКР» и зоны ответственности российских миротворцев.

Представитель российских миротворческих сил также подтвердил «перестрелку из автоматического оружия», заявив агентству РИА Новости, что просьбы о соблюдении режима прекращения огня были отправлены обеим сторонам. «Один случай нарушения режима прекращения огня был зарегистрирован 11 декабря в Гадрутском районе», - говорится в заявлении министерства обороны России.

«Армении не следует пытаться начинать все сначала», - сказал Алиев во время встречи с высокопоставленными дипломатами из США и Франции, которые пытались урегулировать конфликт, длившийся несколько десятилетий.

«Она должна быть очень осторожной и не планировать никаких военных действий. На этот раз мы их полностью уничтожим. Это ни для кого не должно быть секретом».

Вполне возможно, что это далеко не последний такой случай в Карабахе. Армянские и проармянские журналисты, блогеры и соцсети открыто воспевают те армянские силы, что отказываются соблюдать условия соглашения, подписанного «предательскими» властями Армении, и постоянно говорят о неизбежной партизанской войне против Азербайджана. Это правда не мешает им в то же время обвинять Баку в «нарушении перемирия», но и так ясно, что мира эти люди не хотят.