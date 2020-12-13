В Киеве националисты кричали «Аллах акбар!»

Представители националистических партий и объединений Украины, ветераны российско-украинской войны пикетировали офис Генерального прокурора страны с требованием прекратить экстрадицию воинов-добровольцев с Кавказа. Они держали флаги своих партий, украинские и ичкерийские флаги. Перед собравшимися выступил лидер партии «Братство» Дмитро Корчинский, который отметил, что виновные в экстрадиции северокавказским добровольцев России и ее сателлитам будут привлечены к уголовной ответственности. Он также призвал сотрудников офиса Генпрокурора и национальных гвардейцев, охранявших здание офиса, бастовать и саботировать незаконные приказы руководства.

Издатель Дмитрий Савченко в своем выступлении подчеркнул, что после экстрадиции в Россию бойца батальона шейха Мансура Тимура Тумгоева в 2018 году отношение силовиков к добровольцам с Кавказа не изменилось. Экстрадиция бойца того же подразделения Руслана Акиева в Молдову – попытка уклониться от обвинений в сотрудничестве с Россией, которая в Украине признана государством – агрессором, отметил Савченко. Активисты правых, националистических организаций в своих выступлениях говорили о предательской политике действующей украинской власти в отношении как кавказских добровольцев, так и всех ветеранов войны с Россией. Некоторые завершали выступления лозунгом «Слава Украине!» и «Аллах акбар!».

2 октября Служба безопасности Украины по решению офиса Генпрокурора экстрадировала в Молдову по запросу этой страны через Интерпол бойца батальона шейха Мансура, ингуша Руслана Акиева. К нему не допустили адвоката и не дали возможность обжаловать решение об экстрадиции в суде. В украинских экстрадиционных документах была сфальсифицирована информация о гражданстве Акиева – он был назван гражданином Молдовы. Акиев является гражданином России.

В сентябре 2018 года СБУ экстрадировала в Россию бойца этого батальона Тимура Тумгоева. По обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Тумгоева к 18 года заключения в колонии строгого режима.