Крым: полиция сделала имаму "подарок" к Новому году

В Крыму российская полиция вручила имаму села Заветное Советского района Крыма Диляверу Халилову предупреждение «о недопустимости нарушения закона», сообщает сайт Крым.Реалии со ссылкой на активистов «Крымской солидарности». В документе говорится, что «при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований не допускается осуществление экстремистской деятельности».

«9 декабря в районе 7 вечера приехала машина ДПС. Полиция привезла мне предупреждение. Я спросил: «Почему вы привезли мне предупреждение?». Они сказали, что Новый год приближается. Вручили мне его и уехали », - рассказал Халилов.

Управление МВД России по Крыму пока никак публично не комментировало ситуацию.

Напомним, что в апреле этого года Советский районный суд признал имама Дилявера Халилова виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАп России («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка») и оштрафовал на 30 000 рублей за проведение коллективной пятничной молитвы. Верховный суд Крыма оставил в силе это решение и отклонил жалобу защиты на приговор.