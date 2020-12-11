Германия и Болгария заблокировали санкции против Турции

Германия и Болгария были одними из самых громких стран Европейского Союза, которые заблокировали санкции против Турции на саммите 10 декабря, сообщает медиа-сеть EurActiv со ссылкой на собственные источники.

«Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов стали лидерами, которые открыто выступили против санкций против Анкары», - заявили дипломатические источники. Они добавили, что Испания, Италия, Мальта и Венгрия также выступили против, но не выразили этого открыто.

Австрия поддержала санкции, а Франция, которая хочет жесткого ответа Европы на «агрессивный» тон Анкары, смягчила свою риторику на саммите.

Согласно выводам встречи, лидеры ЕС обсудили «агрессию и односторонние действия» Турции в Восточном Средиземноморье. Однако на практике они заняли довольно мягкую позицию, предоставив Анкаре еще трехмесячный льготный период.

Лидеры призвали Европейскую комиссию не позднее марта 2021 года подготовить отчет об отношениях между ЕС и Турцией в целом и изучить «возможности и инструменты для дальнейших действий».

Представители 27 стран блока также дали понять, что «позитивная повестка дня остается в силе», пообещав Турции продолжать оказывать финансовую помощь для управления миграционными потоками в стране. Известно, что Греция осталась недовольной "слишком мягким" решением.

И последнее, но не менее важное: лидеры ЕС заявили, что будут стремиться к координации по вопросу Турции с новой администрацией США.

Германия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, всегда выступала против санкций и хотела, чтобы каналы связи с Анкарой оставались открытыми.