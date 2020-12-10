В Баку прошел Парад Победы

В столице Азербайджана сегодня прошел военный парад, посвященный победе над армянскими оккупантами.

Парад проходил на площади Свободы. По словам представителей Минобороны Азербайджана, в нем приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и были продемонстрированы до 150 единиц военной техники. Также на площади показали захваченную во время боевых действий трофейную технику.

В параде приняли участие и турецкие коммандос, ну а в качестве специального гостя в Баку прилете турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган снова поздравил руководство и народ Азербайджана с победой в борьбе за целостность Азербайджана, выразил соболезнования родным и близким павших героев.

Турецкий президент также подчеркнул, что боль Азербайджана – горечь Турции, радость Азербайджана – это праздник и для Турции.

По его словам, за 30 лет оккупации армяне разрушили все населенные пункты на захваченной территории Азербайджана. Армяне разрушали даже кладбища азербайджанцев, грабили природные ресурсы, отметил Эрдоган.

Со своей стороны «Голос Ислама» также поздравляет с победой народ Азербайджана и всех мусульман. И да смилуется Аллах над павшими. Амин.