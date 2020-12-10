Франция: обнародован проект закона против "исламского сепаратизма"

В среду во Франции был обнародован законопроект, направленный на борьбу с т. н. «исламистским радикализмом».

Напомним, что французский президент Эммануэль Макрон продвигает законопроект, цель которого состоит в борьбе с «сепаратизмом», якобы подрывающим нацию. Однако правозащитные группы выражают обеспокоенность по поводу закона, заявляя, что он будет дискриминировать французских мусульман.

Среди примечательных мер - обязательное обучение в школе с трехлетнего возраста с возможностью отказа от обучения в пользу домашнего обучения только в особых случаях. Эта мера направлена ​​на то, чтобы покончить с так называемыми «подпольными» школами.

Другая статья призывает мечети регистрироваться как места отправления культа, чтобы их можно было лучше идентифицировать. Многие из более чем 2600 мечетей страны в настоящее время работают по правилам для ассоциаций. Иностранное финансирование мечетей, хотя и не запрещено, должно быть заявлено, если оно превышает 10 000 евро (12 000 долларов США).

Законопроект предусматривает наказание в виде штрафа и тюремного заключения на срок до одного года за то, что врач предоставит молодой женщине свидетельство о девственности, которое иногда требуется для вступления в брак.

Французские врачи и мусульманские феминистки также выступают против таких сертификатов, но некоторые выступают против прямого запрета, заявляя, что это может нанести вред женщинам, которые могут столкнуться с насилием без них.

Чтобы покончить с принудительными браками, в законопроекте предусмотрена мера, согласно которой пара должна встречаться отдельно для собеседования с официальным лицом, если есть сомнения в свободном согласии. Если сомнения не исчезнут, чиновник должен передать дело прокурору, который может запретить брак.

Тем, кто практикует полигамию, будет запрещено проживать во Франции.

Когда Макрон в начале этого года говорил о законопроекте, пытаясь заручиться поддержкой, он сказал, что Ислам является «религией в кризисе во всем мире». Но премьер-министр Жан Кастекс и другие настаивают, что текст «не противоречит религиям».

Действительно, слова «ислам» или «мусульманин» ни разу не упоминаются в тексте, состоящем из примерно 50 статей, направленных на обеспечение лучшего надзора за мечетями, ассоциациями, государственными службами и школами - и нацеленных на дальнейшую защиту французского секуляризма, который уже закреплен в законе. Но истинная цель закона не для кого не является секретом.

Ожидается, что в ближайшие месяцы парламент начнутся оживленные дебаты по законопроекту. Эта мера теперь известна под деликатным названием «Поддержка республиканских принципов».

Кастекс сказал, что те, чей проект заключается в «разделении и распространении ненависти и насилия», находятся в центре «сепаратизма». Сепаратизм особенно опасен, потому что он «является проявлением сознательного, теоретизированного, политико-религиозного проекта, стремящегося сделать религиозные нормы преобладающими над законом», - сказал он на пресс-конференции.

В интервью газете Le Monde он сказал, что природа закона носит долгосрочный характер, и он будет применяться к любой политической идеологии, которая угрожает французским ценностям, «даже если сегодня мы пытаемся бороться с радикальным исламизмом».

Ну и кстати о французским республиканских ценностях. Вчера Елисейский дворец сделал кавалером ордена Почетного Легиона (высшей награды республики) откровенного диктатора, виновного в тысячах смертей и заключении десятков тысяч людей. Особую пикантность вызывает тот факт, что даже французская пресса узнала об этом событии из ресурсов египетского президента Сиси. Пресс-служба Макрона видимо прекрасно понимает, что это за дно — награждать людоедов орденом Почетного Легиона.