В США бывший заместитель шерифа признан виновным во взрыве мечети

В среду жюри присяжных признало лидера группы ультраправых ополченцев (милиции) Иллинойса виновным в нарушении гражданских прав и преступлениях на почве ненависти в связи со взрывом в 2017 году мечети в Миннесоте.

49-летний Майкл Хари был признан виновным по всем пяти пунктам обвинения. К ним относятся нанесение ущерба собственности из-за ее религиозного характера, насильственное воспрепятствование свободному исповеданию религиозных убеждений, заговор с целью совершения уголовных преступлений с применением огня и взрывчатых веществ, использование взрывчатого устройства в насильственном преступлении и владение незарегистрированным взрывчатым устройством.

Прокуроры во время суда указали на ненависть Хари к мусульманам в качестве его мотивации для взрыва, сославшись на антиисламские выдержки из манифеста Хари, известного как «Справочник белого кролика», названного в честь его группы ополченцев.

Число ультраправых ополченцев увеличилось за время пребывания у власти бывшего президента Барака Обамы, по данным правозащитников. Общее количество уменьшилось с момента избрания Трампа в 2016 году, но на 2019 год в США действовала 181 подобная группа.

Прокуроры представили присяжным доказательства, которые включали записи телефонных разговоров и показания федеральных следователей, которые отследили перемещение Хари до Кларенса, штат Иллинойс, примерно в 190 км к югу от Чикаго, где Хари и двое других обвиняемых жили после семи месяцев расследования.

Свидетельские показания подельников Хари, Джо Морриса и Майкла Маквортера, прояснили, что Моррис относился к Хари как отцу, и что Хари наставил их бросить самодельную бомбу в Исламский центр «Дар аль-Фарук», пока он сам ждал в машине на арендованном грузовике.

Моррис, который - вместе с Маквортером - признал себя виновным в январе 2019 года в своей роли в нападении, показал, что Хари говорил, будто мечеть тренировала боевиков ИГИЛ*.

Взрыв произошел 5 августа 2017 года в офисе имама, когда прихожане собирались на утреннюю молитву. В результате взрыва никто не пострадал, хотя члены общины были потрясены инцидентом, а исполнительный директор мечети в прошлом месяце показал, что это привело к снижению посещаемости из-за страха.

Адвокаты защиты утверждали, что прокуратура не представила судебно-медицинских доказательств того, что Хари находился в мечети пригорода Миннеаполиса в день нападения, и попыталась дискредитировать показания Морриса и Мак-Уортера, указывая на якобы имеющееся в них расхождение. Сам Хари отказался давать показания в свою защиту.

Прокуратура отклонила утверждения защиты об отсутствии доказательств, заявив, что прошлое Хари в качестве бывшего заместителя шерифа, расследовавшего преступления, означает, что он хорошо знает, как заметать следы, чтобы обойти судебную экспертизу.

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