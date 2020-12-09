Россия запретила импорт томатов из Азербайджана - вредители или месть?

Россия фактически наложила санкции на один из самых ключевых продуктов азербайджанского сельскохозяйственного комплекса.

Как сообщает издание РБК, Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт томатов и яблок из Азербайджана. Это связано с тем, что в продукции обнаружили вредителей.

Служба отмечает, что неоднократно информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов.

«Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)», — говорится в сообщении.

Напомним, что Азербайджан — крупнейший поставщик свежих и охлажденных томатов в Россию. В 2019 году эта страна завезла в Россию 172,3 тыс. тонн томатов на $189,1 млн. В этом году Азербайджан — тоже лидер по поставкам томатов.

Более того, для Азербайджана, 99% томатов которого уходит на российский рынок, томаты (второй после нефти экспортный продукт) стали «спасательным кругом» в период падения цен на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Как сообщает Sputnik AZ, по итогам первого полугодия на долю помидоров пришлось почти 50% всей выручки от экспорта плодоовощной продукции, и 18% - от всего экспорта ненефтяной продукции.

С яблоками ситуация похожая, около 90% азербайджанского экспорта яблок уходит именно в Россию.

В целом, очевидно, что ситуация для Азербайджана хоть и не катастрофическая, но весьма неприятная. Похожий запрет на импорт овощей из Турции несколько лет назад вызвал большие проблемы у турецких экспортеров, которые в свою очередь давили на правительство. А Азербайджан зависит от российского рынка еще больше, чем Турция.

О чем может говорить это решение Россельхознадзора? Возможно, что не о чем, кроме того, что в азербайджанских помидорах и яблоках действительно завелись вредители. О потенциальном запрете на импорт овощей ведомство предупреждало Азербайджан и Армению еще в октябре. Кроме того, одновременно с Азербаджаном Россельхознадзор запретил импорт помидоров и перцев из Армавирского района Армении — возможно как средство успокоения Баку.

Но в тоже время ряд экспертов убежден, что дело далеко не во вредителях, либо не только во вредителях. Как известно, Россельхознадзор уже давно служит политическим инструментом наказания стран, в чем-то «провинившихся» перед Москвой, и зависимых от российского рынка. А решение «наказать» азербайджанские помидоры вступает в силу 10 декабря, как раз в день парада в Баку, приуроченного к победе в недавней войне.

У этого парада есть как минимум две составляющие, которые не вызывают радость в Москве. Во-первых, это участие турецких военнослужащих, которое уже сравнивают с парадом 1918 года, когда Баку был освобожден Кавказской исламской армией во главе с турецкими офицерами. А во-вторых, это решение Баку продемонстрировать трофейную армянскую технику российского производства, что может быть своего рода унижением военно-промышленного комплекса РФ, одного из немногих предметов гордости россиян.

Некоторые же и вовсе прямо напоминают о сбитом российском вертолете и утверждают, что это месть за убитых пилотов, также как в свое время Турции мстили за сбитый самолет.

Как бы то и было, вполне возможно, что «найденные» вовремя вредители в азербайджанских помидорах и яблоках служат важному делу — приводят в чувства Баку и напоминают о том, от кого по настоящему зависит Азербайджан.