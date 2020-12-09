Китай использует большие данные для ареста “неблагонадежных” мусульман в Синьцзяне

Программа больших данных (big data) в китайском регионе Синьцзян «произвольно отбирает» мусульман для задержания. В качестве причин для ареста служит их поведение, например ношение платка, изучение Корана или совершение хаджа. Об этом сообщается в новом докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

В докладе, опубликованном в среду, правозащитная группа сообщила, что проанализировала просочившийся список более чем 2000 заключенных в префектуре Аксу и обнаружила, что программа, известная как Комплексная платформа совместных операций (IJOP), также помечает людей за их отношения, общение, истории поездок или связи с кем-то, кого власти считают подозрительным.

«Список Аксу дает дополнительное представление о том, как жестокие репрессии Китая над тюркскими мусульманами в Синьцзяне подстегиваются технологией», - сказала Майя Ван, старший исследователь по Китаю в HRW.

«Китайское правительство обязано ответить семьям тех, кто фигурирует в списке: почему они были задержаны и где они сейчас?»

По оценкам Организации Объединенных Наций, более миллиона тюркоязычных мусульман, большинство из которых являются этническими уйгурами, были задержаны в лагерях на западе Синьцзяна. Активисты заявляют, что целью задержания является «стирание этнической и религиозной идентичности» мусульман и обеспечение их лояльности китайскому правительству.

HRW заявила, что список Аксу, датируемый концом 2018 года, демонстрирует дополнительные доказательства той роли, которую большие данные и технологии играют в помощи чиновникам в выборе целей для «принудительной трансформации мышления». Ранее в этом году участники кампании задокументировали, как официальные лица в Каракахе (СУАР) использовали IJOP, чтобы оценить, следует ли человеку оставаться в заключении. Официальный представитель Каракаса отклонил этот отчет как «вымысел».

HRW заявила, что получила список Аксу - электронную таблицу под названием: «Список стажеров IJOP» - из анонимного источника в Синьцзяне и проверила подлинность списка, сверив его с официальными записями, записями в социальных сетях и проконсультировавшись с общинами уйгурской диаспоры и двумя экспертами, задокументировал репрессии Пекина в Синьцзяне.

HRW привела в пример некую г-жу Т., которая была задержана, потому что IJOP пометил ее за «связи с уязвимыми странами». В списке указано, что в марте 2017 г. г-жа Т. получила четыре звонка с иностранного номера, который, как выяснила HRW, принадлежал сестре г-жи Т.

«Сестра г-жи Т. сказала, что полиция Синьцзяна допросила г-жу Т. примерно в то время, когда в списке Аксу была записана дата ее задержания. Полиция специально спрашивала о ее сестре, потому что она живет за границей», - сообщает HRW.

Сестра г-жи Т. сказала HRW, что с тех пор у нее не было прямого контакта со своей семьей в Синьцзяне, но она слышала, что г-жа Т. теперь работает на фабрике пять дней в неделю и может ходить домой только по выходным.

«Сестра г-жи Т. считает, что г-жу Т. заставляют работать на фабрике против ее воли, отмечая, что г-жа Т. до задержания проходила обучение по другой специальности».

Во втором случае мужчина был задержан за то, что изучал Коран в середине 1980-х годов и «позволил своей жене носить хиджаб» в начале 2000-х годов, сообщает HRW. В третьем случае женщина была задержана за поездку за пределы Аксу, один раз она поехала в Кашгар и один раз ночевала в Хотане, в 2013 году.

Согласно таблице, около 10 процентов или более 200 человек из списка Аксу были задержаны за «терроризм» и «экстремизм», но власти не утверждали, что эти задержанные совершали, подстрекали, поддерживали или планировали какие-либо действия. насилия, говорится в сообщении HRW.

Среди других причин задержания человека было использование программного обеспечения, такого как виртуальная частная сеть (VPN), Skype или приложения для обмена файлами Zapya.

Также было указано, что они отключились от сети, выключив свои телефоны или пропали без вести на какое-то время. HRW заявила, что ее анализ списка Аксу «убедительно свидетельствует о том, что подавляющее большинство людей, отмеченных системой IJOP, задерживаются за повседневное законное ненасильственное поведение».

Ван говорит, что платформы для прогнозирования, такие как IJOP, «на самом деле являются псевдонаучным фиговым листком для китайского правительства, чтобы оправдать широкомасштабные репрессии против тюркских мусульман».

Она добавила: «Китайское правительство должно немедленно закрыть IJOP, удалить все собранные данные и освободить всех произвольно задержанных в Синьцзяне».

HRW также заявила, что есть предварительные доказательства того, что система IJOP используется в Китае за пределами Синьцзяна. Документ о закупках от января 2020 года показывает, что China Electronics Technology Group (CETC), построившая IJOP в Синьцзяне, построила такую ​​же систему в Иньчуане, столице провинции Нинся.

В этом регионе имеется самая высокая концентрация этнических хуэй, также являющихся мусульманским меньшинством. «Хотя неясно, как используется эта система, религиозные ограничения для мусульман хуэй - закрытие мечетей и арабоязычных школ, удаление арабской письменности из халяльных ресторанов - с 2019 года усиливаются в Нинся и других мусульманских районах провинции Хуэй», - добавляет HRW.