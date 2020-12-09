Смерти мирных афганцев от американской авиации выросли более чем на 300 процентов

Количество афганских мирных жителей убитых в результате воздушных налетов авиации США и их союзников, «резко возросло» с 2017 года, когда Вашингтон ослабил свои критерии и усилил атаки на талибов*. Об этом сообщается в специальном докладе, опубликованном в понедельник.

По словам Неты Кроуфорд, содиректора проекта Costs of War ("Цена войны") в Университете Брауна, число мирных жителей, погибающих ежегодно от авиаударов США и коалиции, выросло на 330 процентов и составило около 700 гражданских лиц. Согласно докладу, в 2019 году погибло больше мирных жителей, чем за любой другой год с начала войны в 2001 году.

США прекратили воздушные налеты после заключения соглашения с талибами в феврале 2020 года. Но вооруженные силы кабульского режима усилили свои атаки.

Хотя общее количество смертей в результате воздушных атак снизилось, теперь атаки кабульских сил участились, и в последние месяцы их число также выросло. Афганские военно-воздушные силы, пишет Кроуфорд, в настоящее время «наносят больше вреда афганскому гражданскому населению, чем когда-либо в своей истории». Она сказала, что за первые шесть месяцев 2020 года 86 афганских мирных жителей погибли и 103 получили ранения в результате воздушных налетов.

В последующие три месяца, по мере продолжения переговоров с талибами в Дохе, число жертв увеличилось: 70 мирных жителей были убиты и 90 ранены. Кроуфорд призвала к переговорам о прекращении огня, пока обе стороны обсуждают соглашение, чтобы избежать новых жертв среди гражданского населения.

Но поскольку США ускоряют вывод своих войск, некоторые опасаются, что талибы могут воспользоваться преимуществом для дальнейшего давления на силы Кабула, что вызовет ответную реакцию. «Если не будет прекращения огня, обе стороны продолжат попытки получить тактическое преимущество, пока ведутся переговоры. Число жертв среди гражданского населения, вероятно, увеличится », - сообщает Кроуфорд.

По данным ООН, не менее 32 000 мирных жителей были убиты и еще 60 000 ранены за последнее десятилетие, когда организация начала сбор данных.

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