В Чечне прошли похороны Абдуллаха Анзорова



В чеченском селе Шалажи (Урус-Мартановский район) 6 декабря прошли похороны Абдуллаха Анзорова, который в октябре во Франции убил учителя Самюэля Пати и был застрелен полицейскими.

Тело Анзорова накануне доставили из Турции, на похороны пришли около 200 человек, — сообщает Кавказ.Реалии.

В день похорон власти закрыли въезд в село, пропускали только родственников и прописанных в населенном пункте, сообщают местные жители. Видео похорон 6 декабря разошлось в соцсетях, его опубликовало также издание Baza.

Телеграм-канал Baza пишет, что в церемонии прощания приняли участие около 200 человек — это родные и близкие семейства Анзоровых. Местные власти, по данным ресурса, приняли особые меры безопасности, в частности, вокруг села для охраны порядка выставили 65 сотрудников полиции.

Абдуллаху Анзорову, уроженцу Москвы и чеченцу по происхождению, было 18 лет. Несколько лет назад он с семьей переехал во Францию.

Самюэль Пати был убит 16 октября. Незадолго до этого он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммада, обсуждая с ними «свободу слова».

Между тем, в начале этого месяца глава администрации Шалажи Салман Магомадов опроверг новость некоторых российских СМИ о переименовании одной из улиц села в честь Анзорова. Он назвал это "ложью и провокацией".