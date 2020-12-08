Арабский шейх стал хозяином самого расистского клуба Израиля

В понедельник израильский футбольный клуб «Бейтар Иерусалим» объявил, что член правящей семьи ОАЭ и бизнесмен из Абу-Даби шейх Хамад бин Халифа аль-Нахайян приобрел 50-процентную долю клуба.

В объявлении, размещенном на его веб-сайте, один из ведущих футбольных клубов Израиля, «Бейтар Иерусалим», сообщил, что покупка также включает обязательство инвестировать в клуб более 300 миллионов шекелей (около 92 миллионов долларов) в течение следующего десятилетия.

Деньги, вложенные в клуб, пойдут на инфраструктуру, молодежь и привлечение потенциальных игроков для развития, говорится в сообщении. Он сообщил, что сформирует новый совет директоров, в который также войдет сын шейха Мухаммад бин Хамад бин Халифа.

О деловой сделке было официально объявлено всего через несколько месяцев после подписания двумя странами соглашения о нормализации отношений.

Напомним, что ведущая израильская футбольная команда печально известна как «самый расистский клуб в мире». Ее фанаты гордились тем, что это был единственный клуб Израиля, в котором никогда не играли арабы (из девизом был «Навечно чист»).

На прошлой неделе, после того, как просочились сообщения о запланированной продаже, на стенах стадиона клуба были нарисованы расистские антиарабские граффити. Клуб отреагировал на инцидент, заявив, что он стал «самым убедительным доказательством необходимости партнерства с мусульманами и арабским миром в войне против расизма».

Яир Уоллах, старший преподаватель кафедры израильских исследований лондонского университета SOAS, сказал, что новая сделка является «очень интересным экспериментом». «Ультрас Бейтара, как известно, в течение многих лет противились контрактам с мусульманами, не говоря уже об арабских игроках, а теперь они принадлежат арабу-мусульманину. Можно ли урегулировать эти противоречия через альянс ОАЭ-Нетаньяху? Я не уверен» - написал Уоллах.

В 2016 году по израильскому телевидению был показан видеоролик, на котором фанаты клуба скандировали: «Мухаммад мертв, Мухаммад мертв». Три года назад фанаты израильской команды сожгли Коран и оскорбили пророка Мухаммада после того, как матч с израильской арабской командой «Бней Сахнин» завершился нулевой ничьей, сообщает новостной сайт Arabi 21.

Что же, как говорится, «рыночек порешал». Если и есть какое-то моральное удовлетворение в альянсе ОАЭ-Израиля, так это в бессильной злобе еврейских расистов, чей любимый клуб приобщили к своим активам ушлые заливские шейхи.