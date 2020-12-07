Палестинцы похоронили убитого оккупантами мальчика

Сотни палестинцев присутствовали на похоронах в субботу подростка, смертельно раненного израильскими солдатами в результате столкновений на оккупированном Западном берегу. 13-летний Али Айман Наср Абу Алия скончался в пятницу после того, как был «ранен боевым выстрелом в живот» во время столкновений в деревне Мугайир к северу от Рамаллаха, сообщило палестинское министерство здравоохранения.

Мальчик, смерть которого вызвала осуждение палестинцев и «сожаление» в Организации Объединенных Наций и Европейском союзе, был ранен во время акции протеста против строительства незаконного еврейского поселения. Погребальный кортеж, к которому присоединились сотни скорбящих, доставил тело из больницы в Рамаллахе в Мугайир, где был похоронен Абу Алия. Его тело, закутанное в палестинский флаг и традиционный головной платок (куфия), несли скорбящие, которые также размахивали желтыми флагами движения ФАТХ президента Махмуда Аббаса.

Скорбящие даже нарушили комендантский час в выходные, введенный палестинскими властями, чтобы остановить рост числа случаев коронавируса.

Делегация Европейского Союза в субботу осудила "шокирующее" убийство Абу Алии в твиттере. «Этот шокирующий инцидент должен быть быстро и полностью расследован израильскими властями, чтобы привлечь виновных к ответственности», - говорится в сообщении. «Сколько еще палестинских детей станут жертвами чрезмерного применения смертоносной силы со стороны израильских сил безопасности?»

Посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов сказал в пятницу, что он «потрясен убийством», а также призвал Израиль расследовать смерть Абу Алии, назвав это «неприемлемым инцидентом».

Израильская армия отрицала применение боевых патронов во время пятничных протестов и столкновений, но сообщила, что десятки протестующих бросали камни в солдат.

Палестинская администрация осудила «хладнокровное убийство», назвав его «последним эпизодом преступлений Израиля против палестинского народа». Палестинское министерство иностранных дел заявило в пятницу, что подаст иск против Израиля в Международный уголовный суд в связи со смертельным выстрелом в Абу Алии, сообщило палестинское агентство WAFA.