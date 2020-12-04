Азербайджан утвердил День Победы и назвал число шехидов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг объявил, что в стране ежегодно 8 ноября будет отмечаться День Победы. Изначально Алиев объявил о том, что днем победы станет 10 ноября, то есть день, когда Армения признала поражение и завершились шестинедельные боевые действия Второй Карабахской войны.

Однако, учитывая, что годовщина смерти основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка отмечается в Турции 10 ноября, Алиев решил перенести дату Дня Победы на 8 ноября, когда была освобождена Шуша, известная как «жемчужина Нагорного Карабаха», после почти трех десятилетий армянской оккупации.

Алиев также подписал приказ об увековечении памяти шехидов Отечественной войны. В соответствии с Указом Президента 4 декабря в полдень по всей стране будет соблюдена минута молчания, чтобы почтить память шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны.

В среду Алиев объявил 27 сентября, когда Баку начал операцию по освобождению своих земель от оккупации, "Днем памяти шехидов".

Между тем в четверг наконец то появилась официальная информация о количестве шехидов. В заявлении министерства обороны в Баку говорится, что «2783 военнослужащих азербайджанских вооруженных сил были убиты в ходе отечественной войны». Личности 103 военнослужащих еще предстоит установить с помощью анализа ДНК, еще 100 азербайджанских солдат пропали без вести. Более 1000 раненых бойцов продолжают лечение.

В заявлении также говорилось, что азербайджанские солдаты «проявили мужество и героизм в Великой Отечественной войне и нанесли сокрушительные удары по вооруженным силам Армении».

Ранее Ереван объявил, что в ходе конфликта погибло 2317 армянских военнослужащих, хотя некоторые источники в армянских структурах (по словам журналиста Нила Хауэра, активно освещавшего конфликт) называют гораздо более высокие цифры — около 7000-8000, вплоть до 10 000.

Также считается, что в результате конфликта погибли по меньшей мере 93 азербайджанских и 50 армянских гражданских лиц.