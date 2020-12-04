США впервые обвинили ОАЭ в финансировании российских наемников

США обвинили своего союзника ОАЭ в финансировании российских наемников в Ливии, обвиняемых в нарушениях прав человека и международного эмбарго на поставки оружия.

Это редкий случай, когда Вашингтон упрекает своих союзников в ОАЭ. По словам Пентагона эмиратовцы оказали «воздушную и материально-техническую поддержку» ЧВК Вагнера, теневому российскому военному подрядчику, и другим силам, лояльным ливийскому мятежному командиру Халифе Хафтару.

«По оценке DIA [военная разведка США], Объединенные Арабские Эмираты могут предоставлять определенное финансирование для операций группы», - говорится в докладе о борьбе с терроризмом, подготовленном Африканским командованием Соединенных Штатов (AFRICOM).

В докладе ЧВК Вагнера названа российским прокси.

В отчете USAFRICOM утверждается, что к 30 сентября в Ливии находилось 2000 бойцов группы Вагнера в рядах Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара. В нем говорится, что около 2000 сирийских боевиков привезли в Ливию в качестве поддержки.

В период с апреля 2019 года по июнь 2020 года ЛНА Хафтара организовала жестокое нападение на Триполи в попытке захватить столицу у признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС). Несмотря на опыт и силу, предоставленные Вагнером, чьи бойцы были задействованы в качестве снайперов, руководили артиллерийскими подразделениями и, как утверждается, закладывали мины в жилых районах, силы Хафтара потерпели крах после того, как ПНС обратилось к турецкой военной помощи. Поскольку наступление в Триполи провалилось, силы Вагнера сосредоточились вокруг центрального города Сирт и авиабазы ​​Аль-Джуфра, где, по заявлению USAFRICOM, наемники занимались строительством оборонительных рубежей.

"В серии пресс-релизов за последние два квартала USAFRICOM предоставил изображения, которые показывают, по оценке командования, что Россия снабжала группу Вагнера, действующую в Ливии, таким оборудованием, как бронированные машины, системы ПВО, истребители и другая техника", - говорится в сообщении ведомства.

ОАЭ давно поддерживают Хафтара, и их неоднократно обвиняли в нарушении эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Однако это первое официальное обвинение Пентагона в том, что эмиратовцы финансируют Вагнера. Обвинение выдвинуто в связи с тем, что президент США Дональд Трамп намеревается продать ОАЭ оружия на миллиарды долларов, среди которых, вероятно, будут самые современные боевые самолеты F-35.