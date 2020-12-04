Во Франции "проверят" 76 мечетей

Французское правительство начало новую «массовую и беспрецедентную» волну мер по борьбе с тем, что оно называет религиозным «экстремизмом», с атаки на 76 мечетей, подозреваемых в «сепаратизме».

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин в четверг написал в Твиттере: «В ближайшие дни в этих культовых сооружениях будут проведены проверки. Если когда-нибудь эти сомнения подтвердятся, я попрошу их закрыть».

Он также сказал, что 66 нелегальных мигрантов, подозреваемых в «радикализации», были депортированы.

Дарманин сказал, что 76 мечетей из более чем 2600 мусульманских храмов были отмечены как возможные угрозы республиканским ценностям Франции и ее безопасности.

«В некоторых сконцентрированных районах есть места отправления культа, которые явно антиреспубликанские, [где] за имамами следят спецслужбы и где дискурс противоречит нашим ценностям», - сказал он.

Дарманин не сообщил, какие мечети будут проверены. В записке, которую он отправил начальникам региональной службы безопасности, он перечислил 16 адресов в районе Парижа и 60 других по всей стране. Министр сказал, что тот факт, что лишь небольшая часть из 2600 мусульманских культовых сооружений во Франции подозревается в распространении радикальных теорий, показывает, что «мы далеки от ситуации повсеместной радикализации».

«Почти все мусульмане во Франции соблюдают законы республики и страдают от этого», - сказал он.