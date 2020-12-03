США 2020: рекорд политической активности американских мусульман

В этом году рекордное количество американских мусульман баллотировалось на политические посты встране, сообщается в докладе, опубликованном в среду несколькими организациями.

В целом в этом избирательном цикле в избирательные бюллетени попали 170 мусульманских кандидатов, участвовавших в выборах в 28 штатах и Вашингтоне. «Повышенное политическое представительство и более высокая гражданская активность идут рука об руку», - говорится в отчете, составленном Советом по американо-исламским отношениям (CAIR), Jetpac и MPower Change.

«Высокий уровень регистрации избирателей и результат усилий по голосованию, которые организуются мусульманскими группами и выборными должностными лицами в 2020 году, отражают эти симбиотические отношения», - говорится в докладе.

Из 170 баллотировавшихся кандидатов по крайней мере 62 победили на выборах, что является еще одним рекордом с тех пор, как организации начали отслеживать мусульман, баллотирующихся на политические должности. В 2018 году на должности были избраны 57 кандидатов.

Доклад, хотя и предварительный, подчеркивает рост числа мусульман, баллотирующихся на посты и побеждающих, несмотря на то, что они представляют лишь небольшую часть всего американского населения.

Он также показывает, что вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на президентских выборах, члены мусульманского сообщества участвуют в выборах на местном уровне, чтобы способствовать позитивным изменениям в своих округах. В отчете говорится, что 23 мусульманина получили места в законодательных собраниях своих штатов, шесть - места в округах и как минимум 12 - места в местных школьных советах.

«Американские мусульмане празднуют выборы членов нашей общины по всей стране - от школьных советов до залов Конгресса», - говорит Линда Сарсур, основательница MPower Change.

«Независимо от того, что происходит на президентском уровне, мы продолжим наращивать силу, привлекать избирателей и сосредотачиваться на кампаниях с закрытым голосованием, потому что это реальное влияние на нашу жизнь».

Нихад Авад, исполнительный директор CAIR, отметил, что многие кандидаты добились успеха, потому что они организовали «массовые кампании, состоящие из различных коалиций, борющихся за справедливое будущее, в котором гражданские права и свободы каждого американского мусульманина могут быть поддержаны и защищены».

«Теперь, когда выборы закончились, нам всем нужно работать над формулировкой государственной политики, которая способствует свободе и справедливости».

Мусульмане также вышли на голосование в рекордном количестве: в прошлом месяце CAIR сообщила, что на этих выборах проголосовали более миллиона человек. И хотя большинство проголосовали за избранного президента Джо Байдена, было также значительное число мусульман, проголосовавших за президента Дональда Трампа, что потенциально свидетельствует о разногласиях внутри мусульман. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы показать истинный уровень поддержки Трампа среди мусульман, поскольку религиозное сообщество состоит из самых разных групп.

Напряженность среди мусульман также была относительно высокой в ​​преддверии президентских выборов в США после того, как ряд крупных мусульманских организаций разорвали связи с Emgage, мусульманской политической пропагандистской группой. Речь шла об одобрении компанией Emgage произраильских кандидатов, связях с Институтом мусульманского лидерства - возглавляемой Израилем инициативе, критикуемой пропалестинскими группами - и партнерстве с сионистской Антидиффамационной лигой.