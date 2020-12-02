ЕСПЧ принял жалобы от заключенных участников нападения в Нальчике в 2005 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы 20 осужденных по делу о вооруженном нападении на город Нальчик в 2005 году. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии со ссылкой на "Правовую инициативу".

Двое заявителей не дожили до рассмотрения их дела в ЕСПЧ. Амур Хакулов в 2016 году скончался в колонии из-за неоказания медицинской помощи. Еще один осужденный – Мурат Каширгов – скончался в колонии от острой сердечной недостаточности.

Обвиняемые по делу о нападении на Нальчик заявляли о пытках в ходе следствия и рассмотрения их дел в российском суде. Жалобы на пытки были подтверждены медицинскими заключениями, фотографиями и видеозаписями со следами жестоких побоев. Осужденные пытались добиться расследования пыток и исключения полученных в их результате показаний, но безуспешно.

Всего по делу были осуждены более 50 человек. Они получили сроки от 11 лет до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что нападение на Нальчик произошло 13 октября 2005 года. Не менее 250 вооруженных людей атаковали более десяти объектов в городе. В результате атаки погибли 35 силовиков, 15 гражданских, около двухсот человек были ранены. Из числа нападавших были убиты 95 человек.