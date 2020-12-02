Иран готовится усилить свою ядерную программу

Парламент Ирана во вторник выдвинул законопроект, который положит конец инспекциям ООН его ядерных объектов и потребует от правительства увеличить обогащение урана, если европейские страны, подписавшие ядерную сделку 2015 года, не обеспечат освобождение от нефтяных и банковских санкций.

Голосование по обсуждению законопроекта, которому необходимо будет пройти через несколько этапов, прежде чем он станет законом, было демонстрацией неповиновения после убийства известного иранского ученого-ядерщика в прошлом месяце. Последнее слово по всем вопросам ядерной политики остается за верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Официальное информационное агентство IRNA сообщило, что 251 депутат в палате на 290 мест проголосовал за, после чего многие начали скандировать «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!»

Законопроект предоставит европейским странам три месяца для ослабления санкций в отношении ключевого нефтегазового сектора Ирана и восстановления его доступа к международной банковской системе. США ввели жесткие санкции против Ирана после того, как президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения, что вызвало напряжение в отношениях между двумя сторонами.

Законопроект заставит власти возобновить обогащение урана до 20%, что ниже порога, необходимого для ядерного оружия, но выше порога, необходимого для гражданских целей. Он также введет в эксплуатацию новые центрифуги на ядерных объектах в Натанзе и подземном объекте Фордо.

Парламенту необходимо будет провести еще одно голосование, чтобы принять закон, что также потребует одобрения Совета стражей, конституционного наблюдателя. Законодатели настаивают на более конфронтационном подходе с тех пор, как США вышли из ядерного соглашения в 2018 году.

Представитель кабинета министров Али Рабиеи признал ограниченность такого подхода во вторник, заявив, что ядерное досье находится в ведении Высшего совета национальной безопасности, и «никто не может работать над ним самостоятельно». Президент Хасан Рухани возглавляет этот совет, который отвечает перед верховным лидером.

Впервые законопроект был внесен в парламент в августе, но получил новый импульс после убийства Мохсена Фахризаде, возглавлявшего программу, про которую Израиль и Запад говорили, что она направлена на создание ядерного оружия. Международное агентство по атомной энергии сообщает, что «структурированная программа» завершилась в 2003 году. Американские спецслужбы согласились с этой оценкой в ​​отчете 2007 года. Израиль настаивает на том, что Иран по-прежнему сохраняет амбиции по разработке ядерного оружия, указывая на программу Тегерана по баллистическим ракетам и исследования других технологий. Иран давно утверждает, что его ядерная программа преследует мирные цели. Иран обвинил в убийстве Фахризаде Израиль, который давно ведет тайную войну против Тегерана и его ставленников в регионе. Официальные лица Израиля отказались комментировать убийство, и никто не взял на себя ответственность. Некоторые иранские официальные лица предположили, что Международное агентство по атомной энергии, которое в последние годы регулярно инспектировало ядерные объекты Ирана в рамках соглашения 2015 года, могло быть источником разведданных для убийц Фахризаде.