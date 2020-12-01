Азербайджанская армия вошла в Лачин

Армия Азербайджана вошла в Лачинский район после 28 лет оккупации армянскими войсками, объявило во вторник утром по местному времени министерство обороны страны.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, 1 декабря части азербайджанской армии вошли в Лачинский район», - сказано в сообщении.

Это также последний день, когда незаконно поселившееся здесь армянское население покидает регион.

Напомним, что 18 мая 1992 года армянские войска заняли Лачин после Ханкенди и Шуши. До оккупации более 65 тысяч азербайджанцев проживали в Лачине, в городском центре и 125 селах. До оккупации в Лачине почти не было армянского населения.

Между тем, по сообщения турецкого министерства обороны, завершилось обсуждение технических деталей создания и обязанностей Объединенного турецко-российского миротворческого центра.

Министерство сообщило в Twitter, что в настоящее время ведутся необходимые работы для скорейшего запуска центра, напомнив, что 11 ноября в ходе видеоконференции был подписан меморандум о взаимопонимании между министрами обороны Турции и России Хулуси Акаром и Сергеем Шойгу.

Через этот совместный центр в Нагорном Карабахе турецкие и российские военные делегации планируют отслеживать и контролировать соблюдение режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией.