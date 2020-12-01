Резня в Нигерии: десятки крестьян убиты экстремистскими боевиками

Организация Объединенных Наций заявила поздно вечером в воскресенье, что в результате «ужасной» бойни крестьян на северо-востоке Нигерии погибло «десятки человек». В более раннем заявлении говорилось о 110 погибших. Убийства произошли в субботу после полудня в деревне Кошобе и других сельских общинах в районе Джере недалеко от Майдугури, столицы страдающего от конфликта штата Борно.

«Вооруженные мужчины на мотоциклах совершили жестокое нападение на мирных мужчин и женщин, которые собирали урожай на своих полях», - говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Эдварда Каллона. «Десятки мирных жителей были безжалостно убиты, многие получили ранения», - добавил он. «Этот инцидент является самым жестоким прямым нападением на ни в чем не повинных мирных жителей в этом году. Я призываю привлечь к ответственности виновных в этом отвратительном и бессмысленном акте», - сказал Каллон. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, но первым делом в голову приходит вооруженная группа «Боко харам»* и отколовшаяся от нее группировка «Исламское Государство в провинции Западная Африка»*. За последние годы обе группы совершили серию смертоносных нападений в этом районе.

Обе группы действуют в регионе, где боевики убили более 30 000 человек за последнее десятилетие в ходе вооруженной кампании, в результате которой было перемещено около двух миллионов человек и которая распространилась на соседние страны, включая Нигер, Чад и Камерун.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари, вступивший в должность в 2015 году, пообещав исправить кризис в сфере безопасности, осудил последнюю бойню. «Я осуждаю убийство террористами наших трудолюбивых фермеров в штате Борно.

От этих бессмысленных убийств страдает вся страна », - сказал президент через своего представителя. Но аналитик по вопросам безопасности Сулейман Аледе говорит, что многие люди в стране все больше разочаровываются неспособностью властей сдержать конфликт.

«Если вы видели [что случилось с] Нигером, там президент Махамаду Иссуфу был вынужден уволить своих начальников службы безопасности, когда были убиты 89 солдат. Итак, нигерийцы спрашивают, почему же вы держите этих людей», - сказал он.

«Проблема здесь в том, что нынешнее правительство, кажется, вознаграждает лояльность прежде профессионализма. Они [нигерийцы] думают, что к настоящему времени правительству следовало попытаться привлечь несколько хороших людей, чтобы вытащить их из этого беспорядка».

Ранее в воскресенье губернатор Борно Бабаганан Умара Зулум сообщил журналистам, что по меньшей мере 70 фермеров были убиты. Он выступил в селе Забармари после посещения захоронения 43 человек, тела которых были обнаружены в субботу. Зулум призвал федеральное правительство набрать больше солдат, членов Объединенной гражданской оперативной группы и бойцов гражданской обороны для защиты фермеров в регионе. Он описал отчаянный выбор людей. «С одной стороны, они остаются дома, их могут убить голод и лишения; с другой стороны, они уходят на свои поля и рискуют быть убитыми повстанцами», - сказал он.

Напомним, что уже десятки тысяч человек погибли в результате конфликта, а два миллиона человек стали беженцами. Война давно распространилась на соседние страны, такие как Нигер, Чад и Камерун.

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