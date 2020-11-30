"Армянское наследие": в Карабахе мины продолжают убивать мирных людей

Четверо мирных жителей Азербайджана погибли в результате взрыва мины, заложенной армянскими силами. Об єтом сообщает агентство “Анадолу”.

По словам генеральной прокуратуры страны, взрыв произошел, когда автомобиль, перевозивший мирных жителей, задел фугас в селе Ашаги Сеидахмедли Физулинского района.

Провинция была недавно освобождена азербайджанской армией от почти трех десятилетий армянской оккупации.

При отступлении с оккупированных территорий армянские силы заложили мины против мирных жителей, говорится в заявлении прокуратуры.

Власти Азербайджана просят население не входить в освобожденные районы без специального разрешения.

В настоящее время азербайджанские специалисты продолжают разминирование территорий в Карабахе, недавно освобожденных от армянских войск.

С 27 сентября было обнаружено и уничтожено не менее 750 неразорвавшихся ракет и ракет, 4500 противопехотных мин и 2000 противотанковых мин, по словам Идриса Исмаилова, который возглавляет операцию в рамках Азербайджанского национального агентства по разминированию.

Операции по разминированию и уничтожению мин на 10-километровой дороге между городами Тертер и Суговушан продолжаются в течение 10 дней, сказал Исмаилов журналистам, добавив, что до восьми километров были уже полностью очищены.

«На данный момент мы обезвредили 169 неразорвавшихся противотанковых и противопехотных мин», - сказал он, добавив, что остальная часть дороги будет скоро расчищена и открыта для проезда.

Он также сказал, что разминирование осуществляется вручную, с помощью машин разминирования и с использование специально обученных собак.

По данным сайта агентства по разминированию, в акции задействовано 584 человека, 30 собак-минноискателей и шесть машин.

Агентство сообщает, что удаление взрывоопасных мин продолжается также на сельскохозяйственных полях, в лесах и жилых районах.

«Для полного разминирования территории потребуется до 10 лет, но люди смогут вернуться на свои родные земли в течение трех-пяти лет», - сказал Исмаилов.