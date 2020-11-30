Аль-Азхар не поддался давлению ОАЭ

Официальные источники раскрыли давление ОАЭ на великого имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба, чтобы привлечь его к саудовско-эмиратской кампании против Братьев-мусульман (БМ)*.

Издание The New Arab цитирует источники в Совете старших ученых Аль-Азхара, которые сообщили, что к Ат-Тайебу обратились высокопоставленные деятели Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), и попросили его сделать заявление, направленное против Братьев-мусульман. Однако имам вместо этого стремился убедить стороны, что принуждение Аль-Азхара к участию в таких конфликтах лишь ослабляет его позиции.

По словам источников, Ат-Тайеб, председатель Совета старейшин мусульман (базируется в Абу-Даби), отказался поставить под угрозу свою репутацию или репутацию Аль-Азхара, вмешиваясь в политическую битву.

Источники также заявили, что после отказа Ат-Тайеба вмешиваться Совет фетв ОАЭ был вынужден поддержать фетву, изданную Советом старших ученых Саудовской Аравии, которая классифицировала БМ как «террористическую группу».

В этом месяце саудовская служба безопасности выступила с заявлением, в котором говорилось, что БМ является «террористической группой, которая не представляет подходы ислама».

Позже Совет по фетвам ОАЭ объявил об аналогичной позиции, заявив, что БМ и возникшие из нее экстремистские и насильственные группы всегда были известны своим неповиновением правилам и разжиганием конфликтов.

При этом де-факто ни в КСА ни в ОАЭ БМ попросту не присутствуют, хотя ранее там бывали видные лидеры организации.

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