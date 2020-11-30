Обращение к читателям: финансовое состояние и перспективы "Голоса Ислама"

Ас-саламу алейкум, уважаемые читатели!

Наш сайт второй месяц отработал исключительно на пожертвованиях читателей, без поддержки крупных (для нас) спонсоров.

Еще раз хотим поблагодарить всех, кто ее оказывал и оказывает вне зависимости от размера пожертвований - пусть Аллах воздаст вам многократно в обоих мирах.

Вместе с тем, если результаты сборов за первый месяц позволяли обеспечить хотя бы понимальный бюджет сайта, то сборы за второй месяц сократились уже почти в 3 раза. И, к сожалению, если динамика будет такая, сайт не сможет регулярно работать даже в том режиме, как это делалось в последние месяцы.

Поэтому просьба тем, кто хочет и может помочь, но забывает это делать регулярно, установить на нашей платформе, через которую вы делаете пожертвования, не разовый (one-time), а ежемесячный автоматический платеж (monthly):

https://golosislama.com/page.php?id=8

Напоминаем, что мы используем безопасную западную платформу сборов, не запрещенную в России - платеж идет от вас на анонимную благотворительную платформу, которую используют множество организаций, поэтому кому именно вы посылаете деньги, российские органы отследить не могут. А мы эти деньги уже получаем от этой платформы, по принципу Патреона.

Также вы можете по указанной выше ссылке делать платежи через bitcoin или paypal (для этого напишите нам на backgolosislama@gmail.com)

Призываем всех, кто хочет, чтобы сайт и дальше продолжал работу, не забывать поддерживать его и призывать к этому остальных.

Да поможет нам Аллах!