Мавр сделал свое дело: система списывает своих цепных псов

Арестами силовиков в нынешней России никого не удивишь, но то, что на этой неделе произошло в Дагестане, тянет на небольшую сенсацию. Начальник ОВД по Кизлярскому району, полковник Гази Исаев (на фото) был арестован по обвинениям не в какой-то там коррупции, а в терактах в московском метро в 2010 году, на которые он, как утверждается, самолично подвозил смертницу.

В принципе, системная связь терактов, направленных против мирного населения, с силовиками, ни у одного здравомыслящего человека не вызовет не то, что шока, но и элементарного удивления - многие как раз презюмируют ее наличие. Но вот, чтобы ее признавало и выявляло само государство - это действительно редкость.

Впрочем, защитники и коллеги Исаева возмущены предъявленными ему обвинениями и категорически отрицают саму возможность совершения подобных действий тем, кто сам "боролся с терроризмом". Так, подчиненные Исаева по ОВД устроили стихийный протестный митинг против его задержания, а его адвокат Эльдар Хастинов заявил:

«То, что предъявляют моему доверителю, никоим образом не вяжется с его личностью. Человек имеет множество ведомственных наград, даже грамоту от директора ФСБ России Александра Бортникова. Самое противное во всей этой истории, что показания на него дают террористы, осужденные к пожизненному лишению свободы. Один из них, Пахрудин Ахмедов, был осужден к пожизненному сроку за теракт в марте 2010 года в Кизляре. Исаев лично его задерживал. И этот негодяй спустя десять лет так мстит ему и дает на него показания».

Однако все мы прекрасно знаем, как в условиях российской пенитециарной системы даются подобные показания, особенно в местах отбывания пожизненного наказания. И лучше всех это должен знать сам Гази Исаев. Как говорится, если звезды зажигаются, это кому-то нужно - в свое время звезды на погонах Исаева зажигались, потому что он добывал нужные показания на кого-то, а сейчас кто-то решил потушить его звезду.

Но кто именно? У нас, разумеется, нет точного ответа на этот вопрос, однако, судя по всему, этот кто-то решил потушить звезду не только одного Исаева. Так, сегодня поступила пока неподтвержденная информация об аресте Насруллы Исаева, начальника Гергебильского ЦПЭ, который предположительно руководил операцией, в ходе которой были убиты братья-пастухи Гасангусейновы, выданные за боевиков.

Некоторые в этой связи уже поторопились заявить о начале "очищения силовых структур от оборотней в погонах". Но мы бы не советовали верить в такие мифы, чтобы потом опять жестоко не разочаровываться. Скорее всего, новые вычищают старых, как это было в 30-х годах прошлого века, когда разделавшись с настоящими врагами советской власти, чекисты принялись по несколько раз чистить свои ряды, да так, что в ходе каждой последующей волны репрессий ее жертвами оказывались организаторы и участники предыдущей.

И сегодня, если анализировать новости об арестах чиновников и даже силовиков в России, их становится больше, чем арестов реальных оппозиционеров и всяких "экстремистов и террористов". Причем, как видно по участи Исаева, то, что ты арестовывал "террористов" вчера, не гарантирует тебе того, что ты не будешь сделан таковым завтра. Тем более, что методы, которыми эти "антитеррористы" то ли борятся с терроризмом, то ли его организовывают, часто не позволяют понять, где заканчивается одно и начинается другое.

А значит, когда настанет очередь, террористом смогут представить кого угодно. Что ж, пусть готовятся.