Сенат Франции признал Нагорный Карабах

Верхняя палата парламента Франции проголосовала в среду, 25 ноября, за резолюцию о признании Нагорного Карабаха.

"За" высказались 305 сенаторов, против — 1.

Текст, который не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер, совместно предложили рассмотреть депутаты правой партии "Республиканцы", центристы (фракция UDI-Union centriste), Соцпартия, фракция CRCE (в основном, состоит из коммунистов) и экологисты.

Против принятия документа в ходе обсуждения высказались представители ультраправой партии «Национальное объединение» (партии Марин Ле Пен). Впрочем, в пяти поддержавших резолюцию фракциях состоит подавляющее большинство сенаторов — 294 из 348.

Это первый случай, когда орган власти во Франции призывает признать Нагорный Карабах, отметил Брюно Ретайо, председатель фракции «Республиканцы» после внесения предложения на повестку Сената.

"Это премьера. Почти двадцать лет назад, Франция первой из всех наций мира признала геноцид армян. И вероятно, мы будем первыми, кто 25 ноября проголосует за резолюцию, которая осуждает действия господина Эрдогана и требует также проведения международного расследования в отношении военных преступлений, совершенных, в частности, в Нагорном Карабахе, но главное — требует признания Нагорного Карабаха", — объявил сенатор 19 ноября в эфире Sud-Radio.

В общем, и сам текст резолюции, и в еще большей степени комментарии сенаторов, все это показывает лишний раз то, что уже давно стало понятно в связи с обуждением «геноцида армян». На самих армян по большому счету всем наплевать, так как вспоминают о них лишь в связи с противостоянием «турецкому исламистскому режиму Эрдогана...».

В Азербайджане еще до принятия резолюции инициативу французских депутатов осудили представители всех политических партий, опубликовав 25 ноября соответствующую декларацию.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о том, что «последние заявления официальных структур Франции были односторонними и предвзятыми». «Мы можем понять, что важным фактором является наличие армянской диаспоры во Франции, но официальная позиция страны должна опираться на нормы и принципы международного права, а также на принципы, вытекающие из государственной ответственности», — цитирует заявление министра издание Vesti.az. Байрамов также отметил, что нейтральность – фундаментальное условие для того, чтобы быть посредником в рамках Минской группы.

«Вместо того чтобы принимать предвзятые резолюции, французский Сенат мог бы поучаствовать в деятельности, служащей миру, стабильности и прогрессу, что привело бы к устойчивому развитию региона», — заявил МИД Азербайджана.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил сразу после принятия резолюции «глубокую благодарность Франции и французскому народу». Ну что ж, его радость понятна, но как говорится, «хороша ложка к обеду». Толку от этого признания армянам ровно никакого.

Отметим, что позиция правительства Франции (а лишь оно имеет полномочия признать НКР официально) остается все же неизменной.

Выступивший перед голосованием в Сенате государственный секретарь по вопросам туризма, французов за рубежом и франкофонии при МИД Франции Жан-Батист Лёмуан, поддержав многие пункты революции сенаторов, отметил, что одна страна не может в одностороннем порядке решать вопрос признания Нагорного Карабаха. Одностороннее признание не принесет пользы никому, отметил представитель МИД.