Турция резко вышла на третье место по числу ежедневных заражений COVID-19

Турция 25 ноября стала страной с третьим по величине числом новых случаев заражения коронавирусом, после того, как Анкара снова стала публиковать информацию о всех положительных тестах, а не только о пациентах.

В стране зарегистрирован 28 351 новый случай COVID-19 за вчерашние сутки, в том числе 6814 случай с симптомами, заявил 25 ноября министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Впервые с июля Анкара включила в общее число бессимптомные случаи.

Это число стало самым высоким, о котором сообщало правительство с момента начала эпидемии. Предыдущий дневной максимум, который включал только симптоматические случаи, составлял 7 381, отмеченный 24 ноября.

Анкара с лета сообщала только о симптоматических случаях, что, по словам критиков, скрывало истинные масштабы эпидемии.

Во время пресс-конференции после заседания Комитета по науке о коронавирусе Коджа неожиданно сказал, что Анкара начнет объявлять общие цифры.

«В соответствии с просьбами наших сотрудников мы планируем включать в ежедневную таблицу положительные случаи, не проявляющие симптомов», - сказал он, добавив, что около 80 процентов людей с положительными результатами тестов не имели симптомов или имели легкие симптомы.

Данные Министерства здравоохранения за 25 ноября показали также, что за последние сутки из-за COVID-19 умерло 168 человек, что является максимальным показателем с начала вспышки, в результате которой число погибших достигло 12840 человек.

Министр предупреждает, что в зависимости от хода пандемии могут быть введены более жесткие ограничения

По его словам, если люди не будут решительно следовать этим мерам, жесткие ограничения будут неизбежны уже в ближайшие дни. На вопрос, посоветует ли Комитет по изучению коронавируса правительству принять более жесткие меры, Коджа сказал, что решение будет принято на следующей неделе в зависимости от течения пандемии.

«Ограничения начались в прошлые выходные. В среднем можно будет увидеть их эффект через две недели. Поэтому пока рано делать оценку. Мы увидим, как ограничения повлияли на течение пандемии на следующей неделе», - сказал Коджа.

На прошлой неделе правительство объявило о более жестких ограничениях в борьбе с вирусом, включая введение частичного комендантского часа в выходные дни и ограничения часов работы ресторанов, кафе и торговых центров.

Министр также сообщил, что почти во всех турецких провинциях в последнее время зарегистрирован рост случаев заражения вирусом. «За последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 50 процентов в 15 провинциях», - сказал Коджа.

По словам министра, Стамбул и западные провинции Коджаэли, Бурса и Измир сейчас переживают третью волну вируса. Он добавил, что коэффициент заполнения койко-мест в отделениях интенсивной терапии (ОИТ) в больницах в этих четырех провинциях превысил 70 процентов.

«Наши больницы прилагают все усилия, чтобы справиться с большим количеством пациентов, но есть предел всякой вместимости. В некоторых больницах есть проблемы с отделениями интенсивной терапии», - сказал он.

Кроме того, Коджа сказал, что Турция подписала контракт на закупку 50 миллионов доз вакцины COVID-19 у китайской фирмы Sinovac Biotech Ltd.

«Мы подписали контракт на поставку 50 миллионов доз вакцин в декабре, январе и феврале», - сказал Коджа.

«Здесь важно начать использовать вакцины, которые, как известно, являются эффективными и надежными ... Я думаю, что календарь прививок может начаться 11 декабря».

Экспериментальная вакцина Sinovac против COVID-19 CoronaVac вызвала быстрый иммунный ответ, но уровень вырабатываемых антител был ниже, чем у выздоровевших, как показали предварительные результаты испытаний.

CoronaVac и четыре другие экспериментальные вакцины, разработанные в Китае, находятся на поздних стадиях испытаний для определения их эффективности.