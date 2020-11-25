Кельбаджар вернулся в Азербайджан

Во вторник поздно вечером азербайджанские военные вошли в Кельбаджар после почти 27 лет незаконной оккупации Арменией.

Министерство обороны в Баку подтвердило, что «части азербайджанской армии вошли в Кельбаджарский район 25 ноября» в соответствии с соглашением, подписанным ранее в этом месяце Арменией, Азербайджаном и Россией.

Наблюдатели указывают на символизм возвращения азербайджанской армии. Военные под флагами триумфально въехали в Кельбаджар через тот самый путь, по которому пешком уходили азербайджанские беженцы в 1993 году.

Кельбаджар, зажатый между Нагорным Карабахом и Арменией, изначально планировалось передать 15 ноября, но Азербайджан перенес крайний срок по гуманитарным причинам.

«Завершены инженерные работы по обеспечению движения наших подразделений в этом направлении, сложные горные дороги по маршруту движения войск очищаются от мин и готовятся к эксплуатации», - говорится в сообщении ведомства.

Армения согласилась передать три района вокруг Карабаха, а именно Агдам, Кельбаджар и Лачин, в рамках сделки, которая остановила наступление Азербайджана.

Как мы уже сообщали, Агдам был передан 20 ноября. Лачин планируется полностью передать Азербайджану к 1 декабря.

Азербайджан, решительный победитель в нагорно-карабахском конфликте, ранее дав армянами еще 10 дней для эвакуации из района, граничащего с Нагорным Карабахом, из-за климатических и природных условий.

Помощник президента Ильхама Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев сказал, что Ереван через Россию попросил больше времени, чтобы покинуть район, который был оккупирован с 1993 года.

Азербайджан принял просьбу о продлении срока выхода из региона, который находился под оккупацией 27 лет, «проявив человечность», добавил Гаджиев.

«Из-за экстремальных погодных условий единственная дорога в этом направлении узкая. Принимая во внимание эти условия, Азербайджан дал Армении больше времени для эвакуации мирных жителей», - добавил он.

Напомним, что до конца войны большую часть населения Кельбаджара составляли азербайджанцы, а армяне незаконно поселились уже после войны.