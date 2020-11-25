В Сербии нашли братскую могилу мусульман, убитых режимом Милошевича

В Сербии найдена братская могила предполагаемых жертв военных преступлений. В карьере "Кижевак" в сербском муниципалитете Рашка у границы с Косово найдено массовое захоронение. По данным экспертов, речь идет об останках албанских гражданских лиц, убитых во время войны в Косово в 1999 году. Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa.

В 2015 году карьер "Кижевак" фигурировал в отчетах правозащитных организаций как возможное место захоронения жертв военных преступлений. С тех пор сотрудники Миссии Европейского Союза в Косово (EULEX), Косовского института судебной медицины и комиссии правительства Сербии ведут раскопки в этом городе.

16 ноября была найдена братская могила. EULEX объявил, что их эксперты достигли успеха благодаря снимкам из воздуха.

Количество найденных тел пока не известно, но высказываются предположения о том, что там могут находится потенциально пятнадцать-семнадцать тел. Верховный суд Белграда уже издал приказ об их эксгумации.

"После того, как останки будут извлечены, будет проведено вскрытие и будут взяты образцы для исследования профиля ДНК", - пояснил представитель EULEX Красимир Николов.

"Кижевак" может стать уже пятым местом в Сербии, где найдены массовые захоронения убитых косовских албанцев. С 2001 года по сегодняшний день на территории Сербии были обнаружены четыре братские могилы с 941 телом убитых в Косово албанцев.

По данным Управления по вопросам пропавших без вести миссии ООН в Косово, UNMIK, в 2001 году в Батайнице под Белградом было обнаружено 744 тела. В том же году в Петрово Селе на востоке Сербии было обнаружено 61 тело. В 2001 году у озера Перучак было обнаружено братскую могилу с 84 телами.

Последняя братская могила была обнаружена в 2013 году в Руднице на юго-западе страны, в непосредственной близости от пограничного перехода Яринье между Сербией и Косово. В ней найдены останки 52 человек. 28 человек из этой могилы были из села Резала, где 5 апреля 1999 года сербские силовики убили по меньшей мере 39 (по другим данным 98) косовских албанцев. Среди убитых мирных жителей было трое мальчиков, а самому старшему из жертв было 97 лет. Еще 44 человека считались пропавшими без вести, и вероятно это их трупы находят теперь в Сербии.

Предполагается, что тела найденные в новом захоронении также могут быть замученными жителями Резала.

Более 1640 человек из Косово, преимущественно албанской национальности, до сих пор находятся в статусе пропавших без вести.

Страшные находки на территории Сербии (!), даже не Косово, наводят на мысль, что мы до сих пор не знаем масштабов резни, устроенной великосербскими шовинистами Милошевича и остановленными лишь с помощью НАТО. Некоторые из захоронений находятся далеко от границы с Косова.

Как же они там оказались? Их специально перенесли туда солдаты сербской армии.

«Тела казненных мирных жителей остались на месте преступления. На следующий день, 6 апреля 1999 г., солдаты снова пришли в село и засыпали тела казненных мирных жителей землей», - говорится в сообщении Центра гуманитарного права.

В документе также говорится, что тела оставались в Резале до 13 апреля, когда солдаты вернулись в село, выкопали их и увезли в неизвестном направлении.

Международная неправительственная организация Human Rights Watch (HRW) также сообщила о преступлении в этой деревне и изъятии тел убитых в 2001 году.

HRW заявила, что "вполне возможно, что сербские силы надеялись представить преступление как результат перекрестного или случайного огня Армии освобождения Косово", но показания двух выживших "не оставляют места для сомнений в истинной причине смерти жителей Резала".

Международная организация также пишет, что «ужас в Резале не закончился убийствами», и передает показания выживших, которые свидетельствуют о том, что тела были перенесены из неглубоких могил.

Доказательства перевозки трупов из Косово в Сербию и их захоронения в тайных могилах были представлены в двух делах в Гаагском трибунале.

Суд расценил операцию по сокрытию трупов как один из показателей совместной преступной деятельности в судебном процессе над бывшим заместителем премьер-министра Союзной Республики Югославии (СРЮ) Николой Сайновичем и другими высокопоставленными военными и полицейскими чиновниками, а также в деле против бывшего министра внутренних дел Властимира Дорджевич. На данный момент Джорджевич единственный серб, которого осудили за сокрытие тел убитых албанцев. Сейчас он отбывает тюремный срок в Германии.

В самой Сербии на сегодняшний день никто не осужден за сокрытие своих преступлений. На месте массовых захоронений не установлено ни одного памятника. Генерал Дикович, командовавший в годы войны бригадой, устроившей бойню в Резале, остается безнаказанным.