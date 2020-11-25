Папе Римскому влетело от Китая за уйгуров

Китай подверг критике римского папу Франциска за отрывок из его новой книги, в которой он упоминает страдания уйгурского мусульманского меньшинства в Китае. По мнению Пекина слова папы «не имеют никакой фактической основы».

«Люди всех этнических групп пользуются полными правами на проживание, развитие и свободу вероисповедания», - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь на ежедневном брифинге в Пекине во вторник.

Чжао разумеется ничего не сказал о лагерях, в которых, как сообщается, содержится более миллиона уйгуров и членов других китайских мусульманских меньшинств.

Тем не менее, в своей новой книге «Давайте мечтать», выход которой состоится 1 декабря, Франциск перечислил «бедных уйгуров» как пример групп, преследуемых за их веру.

Франциск пишет о необходимости увидеть мир с периферии и окраин общества, «как места греха и страдания, изоляции и страданий, болезней и одиночества».

«Я часто думаю о преследуемых народах: рохинджа, бедных уйгурах, езидах - то, что ИГИЛ сделало с ними, было поистине жестоким, - или христианах в Египте и Пакистане, убитых бомбами, которые взорвались, когда они молились в церкви», - пишет Франциск в своей книге.

Однако папа отказался осудить Китай за подавление религиозных меньшинств, включая католиков, к большому разочарованию администрации Трампа и правозащитных групп.

Ватикан в прошлом месяце возобновил свое спорное соглашение с Пекином о выдвижении католических епископов, и Франциск был достаточно осторожен, чтобы не сказать или сделать что-нибудь, чтобы «обидеть» китайское правительство по этому вопросу.

У Китая и Ватикана не было официальных отношений с тех пор, как Коммунистическая партия разорвала связи и арестовала католических священнослужителей вскоре после захвата власти в 1949 году.