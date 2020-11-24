Пакистанский министр отозвала свои комментарии о нацизме Макрона

Пакистанский министр отозвал комментарии, сравнивающие обращение президента Франции Эммануэля Макрона с мусульманами с преследованием евреев нацистами, после того как эти замечания вызвали возмущение в Париже.

Министр иностранных дел Франции потребовал отозвать высказывание федерального министра по правам человека Ширин Мазари в выходные.

«Макрон делает с мусульманами то же, что нацисты сделали с евреями - мусульманские дети получат идентификационные номера (в отличие от других детей), так же как евреев заставляли носить желтую звезду на своей одежде для идентификации», - написала Мазари, имея в виду планы Франции по присвоению детям идентификационных номеров, чтобы предотвратить домашнее обучение.

В статью, приложенную к твиту, позже его издатели внесли поправки, чтобы отразить, что планы Франции будут применяться ко всем французским детям, а не только к детям из мусульманских семей.

В субботу министерство иностранных дел Франции назвало твит и статью «вопиющей ложью, пропитанной идеологией ненависти и насилия».

Мазари, которая сказала, что посол Франции сообщил ей об исправлении статьи, позже добавила: «Статья, которую я процитировала, была исправлена ​​соответствующей публикацией, я также удалила свой твит».

Отношения между Францией и несколькими государствами с мусульманским большинством остаются нестабильными спустя месяцы после того, как президент Макрон выступил в защиту переиздания карикатур на пророка Мухаммада.

Вражда усилилась с принятием во Франции законодательства, направленного якобы на борьбу с экстремизмом, но которое на самом деле ограничивает гражданские свободы.

На прошлой неделе Макрон дал французским мусульманским лидерам 15 дней для согласования хартии, подтверждающей светские ценности и что ислам во Франции является религией, а не политическим движением.

Высказывания Макрона о мусульманах и Исламе в последние месяцы вызвали протесты по всему миру, в том числе в Пакистане, где законодатели приняли резолюцию, обвиняющую Макрона в разжигании ненависти к мусульманам.