Ильхам Алиев посетил освобожденную "Хиросиму Кавказа"

В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Агдамский район, который недавно был освобожден после 27 лет незаконной армянской оккупации.

На видео, опубликованных в Instagram супругой Алиева и первым вице-президентом страны Мехрибан Алиевой, можно увидеть, как президент Алиев путешествует на собственном автомобиле.

В кадрах президент сообщил, что президентская чета направлялась в Агдам.

Он также добавил, что азербайджанской армии удалось освободить Агдам от армянской оккупации без единого выстрела.

Подчеркнув, что они нанесли поражение врагу на поле боя и вынудили его отступить из Агдама, Алиев сказал, что армянские силы установили несколько рубежей обороны в регионе.

Ильхам Алиев показал оставшиеся в руинах села, подчеркнув, что это должен увидеть весь мир. Он отметил, что в городе не осталось ни одного прочного здания, подчеркнул, что правительство Армении будет привлечено к ответственности за совершенные военные преступления.

Сообщается, что некогда в Агдаме жило около 143 000 жителей, преимущественно азербайджанцев, но сейчас он выглядит как «город-призрак» после ядерной бомбардировки.

Мечеть с двумя минаретами, построенная в 19 веке, - единственное сооружение в Агдаме, основная конструкция которого сохранилась. Но она в очень плохом и запущенном состоянии. Впрочем, это не помешало азербайджанским военным прочитать в ней первый за долгие годы намаз.

Разрушение армянами Агдама во время оккупации в иностранной прессе описывалось как «Кавказская Хиросима».